Дав гроші на рушницю: в РФ допитали батька-бойовика пермського стрілка

Батько Тимура Бекмансурова розповів, що хлопчик після розлучення жив з бабусею, а він сам поїхав служити військовим в Москву

Марат Бекмансуров — батько пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який 20 вересня розстріляв 32 осіб в своєму університеті, дав свідчення слідчим. Військовий, який, за чутками, воював проти України на Донбасі, розповів про сімейні конфлікти і здоров’я сина.

Місцеві Телеграм-канали, цитуючи старшого Бекмансурова, пишуть, що в дитинстві Тимур часто хворів на простудні захворювання і спостерігався у лікарів, але не у психіатрів, так як ніколи не страждав подібними розладами.

Коли майбутньому вбивці було 7 років, батьки розлучилися, але намагалися зійтися, незважаючи на конфлікти і сварки.

"Я не бачив, щоб Тимур переживав через розлучення з дружиною. Сприйняв все спокійно. Однак, що у нього творилося в душі, мені невідомо", — говорить Марат Бекмансуров.

Батько каже, що син був добрим, не агресивним і товариським.

Через пару років після розлучення батьків Тимур Бекмансуров переїхав до бабусі в Глазов: мати виїхала працювати до Пермі, а батько — служити в Москву.

Бачилися батько і син раз на рік, а спілкування підтримували по телефону. Марат Бекмансуров згадує, що син ніколи не скаржився і не виявляв дивацтва в поведінці.

Слідчим Бекмансуров підтвердив, що є військовим і служить в Саратовській області.

Батько також розповів про фатальну купівлю рушниці: з 38 000 рублів 35 додав в подарунок саме Бекмансуров-старший.

"Де він його купував, я не знаю. Наскільки я знаю, мій син на полювання так і не сходив", — говорить військовий, спростовуючи, що Тимур мав доступ до батьківської зброї, якої в користуванні нібито ніколи не було.

Раніше в допиті брала участь і мати Тимура, яка розповіла, що той нібито був "ідеальною дитиною".

Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася 20 вересня. Бекмансуров холоднокровно розстріляв 32 осіб, 6 з яких загинули. Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.