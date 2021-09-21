Дал деньги на ружье: в РФ допросили отца-боевика пермского стрелка

Отец Тимура Бекмансурова рассказал, что мальчик после развода жил с бабушкой, а он сам поехал служить военным в Москву

Марат Бекмансуров — отец пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября расстрелял 32 человек в своем университете, дал показания следователям. Военный, который, по слухам, воевал против Украины на Донбассе, рассказал о семейных конфликтах и здоровье сына.

Местные Телеграмм-каналы, цитируя старшего Бекмансурова, пишут, что в детстве Тимур часто болел простудными заболеваниями и наблюдался у врачей, но не у психиатров, так как никогда не страдал подобными расстройствами.

Когда будущему убийце было 7 лет, родители развелись, но пытались сойтись, невзирая на конфликты и ссоры.

"Я не видел, чтобы Тимур переживал из-за моего развода с женой. Воспринял все спокойно. Однако, что у него творилось в душе, мне неизвестно", — говорит Марат Бекмансуров.

Отец говорит, что сын был добрым, не агрессивным и общительным.

Спустя пару лет после развода родителей Тимур Бекмансуров переехал к бабушке в Глазов: мать уехала работать в Пермь, а отец — служить в Москву.

Виделись отец и сын раз в год, а общение поддерживали по телефону. Марат Бекмансуров вспоминает, что сын никогда не жаловался и не проявлял странности в поведении.

Следователям Бекмансуров подтвердил, что является военным и служит в Саратовской области.

Отец также рассказал о роковой покупке ружья: из 38 000 рублей 35 добавил в подарок именно Бекмансуров-старший.

"Где он его покупал, я не знаю. Насколько я знаю, мой сын на охоту так и не сходил", — говорит военный, опровергая, что Тимур имел доступ к отцовскому оружию, которого в пользовании якобы никогда не было.

Ранее в допросе участвовала и мать Тимура, которая рассказала, что тот якобы был "идеальным ребенком".

Напомним, стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. Бекмансуров хладнокровно расстрелял 32 человек, 6 из которых погибли. Момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.