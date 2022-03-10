Казанский показал, кого матери российских солдат винят в их гибели

Оказывается, оккупанты не убивают мирных украинцев, а отдают им "последнее, что у них есть"

В соцсетях матери российских солдат пишут об огромных потерях в Украине, которые скрывает российское командование.

Как пишет украинский журналист Денис Казанский, вместо того, чтобы проклинать "свою конченую власть, которая послала детей умирать на позорную захватническую войну в чужую страну, эти тетки сокрушаются, что их дети убили мало украинцев".

"Я ездила на опознание своего сына в Ростов-на-Дону. Вы себе не представляете какими партиями приходят ребята оттуда. Мой сын служил в 247дшп г. Ставрополя! Я была там 5 дней и за это время похоронили более 40 человек", — пишет одна из матерей погибшего в Украине российского солдата.

При этом, одна из россиянок пишет, что российские солдаты якобы отдают все свои вещи нуждающимся украинцам, ведь им дан приказ "сохранят и дома, и людей". Вот так-то…

"Неизлечимые людоеды…", — резюмирует Казанский.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появляются все больше и больше доказательств военных преступлений рф. Оккупанты используют против украинцев запрещенное оружие — бомбы ОФЗАБ-500, что обладают зажигательным действием.

Напомним, 9 марта российская авиация разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной, а не просто наблюдать за российским террором. На следующий день в рф признались, что сознательно нанесли удар по роддому. С таким заявлением выступил глава МИД рф Сергей Лавров.