Шойгу и вправду исчез? В сети разобрали видео с последним "появлением" министра обороны перед путиным

Стоит внимательно следить за левым углом экрана на совещании у путина

С загадочного исчезновения министра обороны рф Сергея Шойгу с публичных радаров прошло уже две недели. Несмотря на то, что в рф утверждают — чиновник жив и здоров, просто занят "спецоперацией", и даже показывают совещания с якобы его участием, вопросов остается еще много. Ведь даже запись последнего разговора глав российских ведомств с кровавым диктатором владимиром путиным имеет некоторые состыковки.

Об этом сообщают журналисты российской "Медиазоны", которые пристально изучили видео от 24 марта.

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У короткого информационного ролика, который якобы должен уверить всех зрителей в том, что все идет по плану и держится под контролем, есть сразу несколько странностей, на которые невозможно не обратить внимание.

Проблемы с видео

Единственный, у кого происходят заминки с камерой — это Сергей Шойгу. На записи четко видно, как левый правый угол экрана сначала светится черным, а через несколько секунд на нем появляется изображение министра обороны. Разумеется, подобное всегда можно списать на проблемы с трансляцией. Но тогда появляется другой вопрос — а почему в эфир было не взять другие кадры, где мигание черного экрана отсутствует?

Журналисты предполагают, что таким образом к Шойгу хотели привлечь внимание — мол, смотрите, вот он, живой и даже в совещании участвующий.

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Идентичный вид

Российский Совет безопасности созывался за время войны несколько раз. Перед последним заседанием это происходило 3 и 11 марта. Шойгу присутствовал на этих совещаниях, причем обычно снимался крупным планом.

Совещание 11 марта

Если же посмотреть предыдущие видео и сравнить их с записью от 24 марта, то можно заметить, что и одежда министра, и фон, на котором он выходит в эфир, являются идентичными.

Совещание 24 марта

Это тоже можно объяснить — и давней настройкой камеры, и любимым костюмом, но на фоне остальных чиновников, которые за две недели хотя бы переоделись, это выглядит странно.

Общий монтаж

Российские медийщики подчеркивают — сам ролик о заседании Совбеза весьма странный, ведь, фактически, смонтирован из двух с половиной кадров. Это часть с большим экраном и часть с крупным планом путина. Несмотря на то, что общий вид видеосовещания появляется в кадре дважды, квадрат с Сергеем Шойгу является черным — оба раза, когда идет эфир. При этом путин в начале ролика и в конце успевает поменять позу, что выглядит странно.

Начало ролика о совещании и его окончание

Предположительно, завершающие кадры сюжета о заседании Совбеза рф на деле взяты из его начала. Почему же все было смонтировано именно так, неизвестно. При этом подтверждения присутствия Сергея Шойгу во время беседы нет никакого.

Вполне возможно, что чиновники действительно совещались. Однако, скорее всего, министра обороны среди них не было, а кадры с ним были специально добавлены для отвода глаз.

Отметим, что Шойгу не просто исчез из медиапространства, но и перестал поддерживать связь с американскими генералами, которые пытались вразумить своих российских коллег.

Вполне вероятным остается вариант, что министр обороны рф сейчас может находиться в тюрьме из-за провала российского вторжения в Украину, ведь их армия потеряла за месяц больше бойцов, чем за десяток лет советской войны в Афганистане.

При этом в медийном сообществе уже не раз всплывала информация о вероятном желании ближайшего окружения владимира путина свергнуть его или физически убрать. Одним из желающих совершить подобное в свое время считался Сергей Шойгу.