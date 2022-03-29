Укр

У путина сделали странное заявление насчет войск под Киевом и Черниговом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
4393
Володимир Мединский Новость обновлена 29 марта 2022, 19:54
Володимир Мединский

Помощник путина Владимир Мединский заявил о продолжении обстрелов

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Об этом передают росСМИ.

"Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — сказал Мединский.

Деэскалация — прекращение эскалации, то есть наращивания или обострения чего-либо. В данном случае военных сил.

При этом глава российской делегации заявил, что они рассматривают предложения Киева "как шаг навстречу". Добавим, что после переговоров Мединский заявил, что рф якобы не против вступления Украины в ЕС.

Отметим, что согласно данным американской разведки, россия отвела часть своих войск от Киева. В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг". Тем временем россияне посчитали такой шаг своей власти "зрадою". Они раскритиковали переговорщиков, в частности назвали предателем заместителя главы минобороны рф Александра Фомина.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между россией и Украиной. По результатам трехчасового обсуждения был сделан ряд заявлений – самые главные из них в материале "Телеграфа".

Теги:
#Россия #Война #Владимир Мединский #Деэскалация #Оккупанты
Сергей Бычков
Украина
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Бычков
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Дата публикации
Категория
Российские войска
Разведка США уже увидела отвод части российских войск от Киева
Дата публикации
Категория
В этот раз участие в переговорах принимали расширенные делегации
Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле: что решили с Крымом, Донбассом и НАТО
Дата публикации
Категория
российские переговорщики
россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 29 марта
Война – день 34: переговоры в Стамбуле, удар по Николаевской ОГА и отвод войск рф из-под Киева