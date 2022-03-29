У путина сделали странное заявление насчет войск под Киевом и Черниговом

Помощник путина Владимир Мединский заявил о продолжении обстрелов

Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

Об этом передают росСМИ.

"Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — сказал Мединский.

Деэскалация — прекращение эскалации, то есть наращивания или обострения чего-либо. В данном случае военных сил.

При этом глава российской делегации заявил, что они рассматривают предложения Киева "как шаг навстречу". Добавим, что после переговоров Мединский заявил, что рф якобы не против вступления Украины в ЕС.

Отметим, что согласно данным американской разведки, россия отвела часть своих войск от Киева. В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг". Тем временем россияне посчитали такой шаг своей власти "зрадою". Они раскритиковали переговорщиков, в частности назвали предателем заместителя главы минобороны рф Александра Фомина.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между россией и Украиной. По результатам трехчасового обсуждения был сделан ряд заявлений – самые главные из них в материале "Телеграфа".