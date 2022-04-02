Крыму запастись консервами и крупами: появился интересный документ от властей России

Рассылка документа прошла по большинству организаций и предприятий

Крымчан и жителей пограничных с Украиной субъектов Российской Федерации на всякий случай просят подготовиться к началу возможных боевых действий. Такое распоряжение МЧС России появилось сразу после неприятных событий в Белгородской области, где 1 апреля была с воздуха атакована нефтебаза, впоследствии горевшая.

Конкретные шаги просят предпринять на территории Крымского полуострова, а также в Брянской области, сообщает "Телеграф".

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Отметим, что разные регионы, находящиеся под властью Москвы, получили различные распоряжения.

Так, к примеру, в оккупированному Крыму сотрудников предприятий и организаций просят закупиться необходимыми продуктами, собрать "тревожные чемоданчики", а также провести объяснительную работу с детьми. Прежде всего подрастающему поколению просят объяснить, какие действия следует предпринять в случае смерти одного или обоих родителей.

Также в Крыму хотят активизировать работу сигнальных сирен и провести проверку укрытий на случай авианалетов. Полная версия документа гуляет по сети и датирована 1 апреля, хотя шуткой вряд ли является — после длительного тушения нефтебазы в Белгороде-то.

Схожий документ попал в руки к украинской разведке и с Брянской области. Здесь предложения к людям схожие — проверить укрытия, обеспечить себя едой и нужными медикаментами, а также начать изготовление противотанковых "ежей". Помимо прочего предлагают сформировать отряды самообороны, которые бы могли патрулировать местность в случае необходимости.

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Интересно, что "власти" Крыма все же пытаются опровергнуть гуляющую по интернету информацию, пытаясь доказать ложность документа тем фактом, что он подписан человеком, не работающим на этой должности.

При этом, разумеется, ни разу не уточняется, насколько часто для создания документации используются шаблоны, где не меняют подписи, плюс не обращают внимание на черточку возле имени. Как известно, такая отметка в конце документа обозначает, что вместо указанного человека распоряжение было подписано кем-то другим, кто имеет на это такое право.

Помимо этого доверять "опровержениям" российских властей не всегда стоит, ведь их не единожды ловили на вранье или фейкометстве. Чего только стоит кейс с украинскими "наградами за взятие Крыма", где пропагандисты не смогли даже написать без ошибок имени президента Владимира Зеленского.

К тому же представители местных властей в России иногда сами заговариваются настолько, что опровергают прежде "железные факты". Как, к примеру, мэр Иркутского района Леонид Фролов, который подтвердил, что полномасштабное вторжение в Украину готовилось уже давно, а не было никаким "учением" или "спецоперацией".