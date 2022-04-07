"Соловьев – убийца": виллу топ-пропагандиста после попытки сжечь залили "кровью"

Бассейн на вилле Соловьева теперь выглядит как кровавый.

Виллу российского пропагандиста Владимир Соловьева, который годами является рупором Кремля, сначала пытались сжечь, а когда не получилось — залили красной краской и написали на заборе "Соловьев — убийца".

Об этом сообщает Local Team, опубликовав в четверг, 7 апреля, видео с виллой россиянина в городе Менаджо на итальянском острове Комо.

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За день до этого, как пишет ANSA, виллу Соловьева пытались поджечь. На территории владения пропагандиста горели покрышки и, как утверждают правоохранители, их подожгли умышленно. Во время этого инцидента дом не пострадал.

После неудачного поджога активисты не остановились и залили дом Соловьева и бассейн возле него красной краской, символизирующей кровь.

На фото и видео заметно, что фасад дома залит красной краской, а вода в бассейне – кроваво-красного цвета. На воротах дома неизвестные написали красными буквами "V. Solovyev killer".

Напомним, что российский телеведущий Владимир Соловьев, попавший в списки санкций ЕС, остался без недвижимости в Италии 5 марта 2022 года. Причиной тому стало то, что он попал в санкционный список ЕС из-за российского вторжения в Украину.

Владимир Соловьев, как утверждают в ЕС, "известен своим враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". А значит, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того ему запретили въезд в Италию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский топ-пропагандист Владимир Соловьев упал в истерику из-за пожара на нефтебазе в Белгороде.