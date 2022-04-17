Топ-пропагандисту путина закрыли рот за неудобные вопросы о "Москве"

Пропагандисту пригрозили тюрьмой за "цитирование украинских пабликов".

Российский пропагандист Владимир Соловьев взбесился после того, как на дно пошел подбитый украинскими военными крейсер "Москва". После публичной критики армии РФ на Соловьева набросились его же соотечественники, заявив, что он сработал по указке кураторов, и может за свои вопросы получить до 15 лет тюрьмы.

Так, в эфире своей программы Соловьев задал несколько вопросов российским военным, которых обвинил в случившемся с флагманом Черноморского флота.

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"Вы мне объясните, как вы могли его потерять? Какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время. И мне не важно что произошло, то ли две ракеты "Нептун", как говорят украинцы. И с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами. Что-то было не активировано? Хорошо, даже удар двумя ракетами… Возник пожар боекомплекта, а что у вас с противопожарной системой, объясните мне, пожалуйста? Почему она не сработала и корабль выгорел практически изнутри до тла?" — обратился к российским военным главный пропагандист Кремля.

После этой программы Владимира Соловьева жестко раскритиковали его же коллеги. Так, в Telegram-канале "Обраz будущего", где восхваляют Кремль, появилась публикация, в которой пропагандисту пригрозили 15 годами лишения свободы за "цитирование украинских пабликов" и заявили, что он не имеет права задавать такие вопросы по поводу крейсера "Москва".

Стоит отметить, что крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии россии в войне с Украиной. Стоимость корабля примерно 750 млн долларов.

Напомним, что именно этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный 24 февраля 2022 года, а после этого он оказывал огневую поддержку действующим в Николаевской области российским частям. Украинская армия ударила по вражескому судну двумя ракетами "Нептун", чем существенно его повредила. После чего боевой корабль затонул во время буксировки в порт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти не назвали истинную причину пожара на крейсере "Москва", заявив лишь, что в результате пожара на корабле сдетонировал боезапас. Тем временем удар по "Москве" породил в сети массу мемов и шуток, а известный артист даже посвятил подбитому кораблю стихотворение.