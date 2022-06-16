Новым лидером россии может стать женщина? Эксперт озвучил имя

По словам специалиста, в россии возможны любые изменения, если их одобрит президент

Разговоры о вероятном поиске преемника власти для российского лидера владимира путина ведутся уже не первую неделю — на фоне новостей о возможных онкологических заболеваниях политика. По словам независимого российского эксперта, геоэколога Юрия Медовара, одной из кандидатур на главный "трон" всея рф является дочь путина Катерина Тихонова, которую недавно заподозрили в отношениях с танцором балета Зеленским.

Как пишет OBOZREVATEL, в россии способны "нарисовать" любую картинку для выборов. И если путину понадобится, чтобы очередное волеизъявления выиграла именно Катерина Тихонова, такие результаты в ЦИК и объявят.

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Медовар подчеркивает, что выборов в россии по факту нет еще с 2008 года, когда де-юре президентом стал дмитрий медведев, зачастивший сейчас с угрозами Украине и Западу, а де-факто им все равно был путин.

"Все, что нужно, могут нарисовать. Хотите, чтобы победила Тихонова? Ради Бога. Иванов, Петров, Рабинович? Без проблем. Кого скажут, того Панфилова и посчитает", — поясняет российский эксперт.

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Кандидатуру дочери путина Юрий Медовар не считает такой уж странной. Особенно после того как она, будучи танцовщицей, внезапно смогла заполучить статус кандидата физико-математических наук в Московском университете.

"После этого он [университет] потерял свое имя и свое лицо. Я не могу понять, как человек, который танцует рок-н-ролл, стает кандидатом физматнаук — самых сложных наук", — говорит россиянин.

Вариантов с тем, что Тихонову могут не принять в обществе, Медовар не рассматривает. По его словам, в стране такая ситуация, что кандидатом в президенты могут сделать даже собаку, если того захочет путин.

При этом он не считает, что вариант с Тихоновой-президенткой или хотя бы лидером "Единой россии" является действительно реальным. Скорее всего, предполагает эксперт, таким образом россиян (и украинцев тоже) хотят подобными разговорами отвлечь от войны в Украине, а также прикрыть реальные потери рф на фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто еще может претендовать на звание преемника путина. Следует отметить, что этот человек фактически бесстрашный, ведь сам предлагает свою кандидатуру.

Также мы писали о том, что путин может находиться сейчас в состоянии комы, не чувствуя ничего, даже боли.