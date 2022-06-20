Главные итоги форума в Петербурге: путин оправдывался из теплой ванны и не представил картины будущего

Прошедший Петербургский международный экономический форум стал самым провальным за все 25 лет существования

С 15 по 18 июня в рф состоялся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Он дал немало пищи для размышлений, в том числе в ракурсе будущего страны-агрессора. Топ-моментом стало выступление на форуме российского диктатора владимира путина, который ругал Запад и обещал рф эфемерное "светлое будущее".

Своим мнением о выступлении путина и собственно о форуме с "Телеграфом" поделился политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Международный экономический форум превратился в "днище"

"В целом мероприятие прошло провально, – считает Валентин Ким. – Это уже не тот форум, которым был год назад, не говоря уж о том, что это не то мероприятие, которым было, лет десять назад. Тогда было огромное количество международных групп с четкими предписаниями на заключение договоренностей, контрактов. То было мероприятие – рывковое. Хаб, который объединял бизнес, политику, возможности менять экономические правила игры. Управляющий, важный орган в развитии российской экономики. Сейчас видим резкий спад мероприятия. Буквально днище".

Эксперт обращает внимание, что на главной сцене во время пленарного заседания присутствовало только два высокопоставленных лица – президенты рф владимир путин и Казахстана – Касым-Жомарт Токаев.

"Это удивительно. Как и тот факт, что на этот форум пригласили представителей "Талибана". Последнее – сделало невозможным присутствие на мероприятии даже тех, кто, несмотря на российскую агрессию против Украины, готов был поприсутствовать. Если не на сцене, то хотя бы в зале, – поясняет Валентин Ким. – Все прекрасно понимают, что официально приглашенные талибы – это пятно на репутации, если ты примешь участие в данном форуме. В какой-то мере это касается и приглашения представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Но даже это меркнет на фоне приглашения талибов. Это выстрел в ногу международной повестке, которую пытаются через этот форум продвигать. Не говоря уже о том, что это выстрел в голову экономической повестке".

Как россия ошиблась с Токаевым

По словам эксперта, присутствие Токаева на этом позорном мероприятии – очень интересно.

"С одной стороны, не совсем ясно, что он там забыл. С другой – понятно, что человек отдает долги. Ведь в январе благодаря, грубо говоря, российским штыкам он получил возможность править Казахстаном.

И ясно, что теперь пришла пора платить по счетам. Но при этом Токаев ведет себя осторожно и сдержанно – как истинный дипломат. А он и есть профессиональный дипломат, причем с опытом работы с Китаем. Понятно, что Токаев не просто так занимал высокие посты, пока не добрался до наивысшего. Безусловно, за ним стоит клан или кланы. Однако же он – дипломат, с огромным багажом. И в этом плане он оттеняет путина. Тот на его фоне выглядит непрезентабельно, как не образованный человек. Посадить на одну сцену путина и Токаева – огромный просчет устроителей мероприятия", – уверен Валентин Ким.

По его словам, разница в глубине фигур, в их содержательности, проявилась, когда Токаев начал говорить.

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"То, как он продавливал аудиторию, как упирал на тот факт, что Китай, а вовсе не рф, занимает ведущее место в экономике Казахстана – это если не плевок в лицо российской власти, то точно плевок ей на спину. Вытащить Токаева на сцену и услышать от него столь четкую позицию по Китаю, акцентированные заявления по непризнанию так называемых "ДНР" и "ЛНР" (в тот момент, когда представители этих квазиобразований находились в зале) – это демонстрация проигрыша российской дипломатии, – считает политпсихолог. – Очевидно, они рассчитывали на совершенно иной формат выступления казахского гостя. Плюс – были еще закулисные заявления, во время которых Токаев подчеркивал, что Казахстан не собирается расшаркиваться перед россией, которая якобы ему помогла".

Прогибы Симоньян и теплая ванна путина

По мнению Валентина Кима, ярче всего невербальную ситуацию, жестовое проявление продемонстрировала главный редактор телеканала RT, топ-пропагандистка Маргарита Симоньян, которая была модератором пленарной сессии ПМЭФ.

"Она просидела два часа во время пленарного заседания с согнутой спиной. Ее тело, колени, стопы были постоянно развернуты к путину. Это не позиция человека, занимающего независимое положение. Не позиция истинного модератора. Если мы вспомним предыдущих модераторов этих встреч, иностранных журналистов, которых приглашали для этого, там была совершенно иная постановка тела. Отсутствовало подобострастие, которое всячески демонстрировала "хозяину" Симоньян", – подчеркивает политпсихолог

И вот это подобострастие якобы беспристрастного модератора доказывает, по мнению эксперта, что для путина собрали максимально лояльную аудиторию. Ту, перед которой ему комфортно выступать.

Зал в процессе речи диктатора то и дело взрывался аплодисментами, обращает внимание эксперт. Словно кто-то режиссировало моменты, когда необходимо бить в ладоши.

"На самом деле, там сидела публика, которой и режиссировать не нужно, – отмечает Валентин Ким. – Она откликается на какие-то лозунги, ключевые тезисы, на которых путин и даже Токаев акцентировали внимание. Все похвали в сторону россии, вся демонстрация уверенности в правильности избранного пути вызывали аплодисменты. И это, опять таки, показывало, что аудитория тщательно подобрана, а потому лояльно настроена. Более того – она всячески стремиться продемонстрировать эту лояльность. Это не просто пришли люди, которые разделяют путинские взгляды. Это пришли люди, которые хотят, чтобы было зафиксирована их лояльность".

И в этом плане, констатирует эксперт, путин сидел в абсолютно теплой ванне. Но даже сидя в ней, чувствовал себя неуверенно. И фактически оправдывался.

путин вернул поздний "совок"

Почти всё выступление путина было насыщенно традиционными позднесоветскими лозунгами о тлетворном Западе, о правильности избранного россией пути, подчеркивает Валентин Ким. Лишь изредка сквозило частичное признание некоторых недостатков. Как в старой милицейской песне "кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет".

"Но основная линия – бесконечная уверенность в собственной правоте, полное отсутствие самокритики. Это выглядело как типичное заседание комитета Компартии СССР времен конца 70-х, начала 80-х. Все всё сердечно одобряют, все аплодируют, лозунги именно в этом стиле – позднего "совка", – отмечает эксперт. – И всё же, несмотря на то, что путин уверен в лояльности аудитории, ему приходится оправдываться. А это признак того, что сам путин находится в эмоционально нестабильном состоянии. Его выступления направлены не на то, чтобы говорить о будущем, а на прошлое. Он оправдывает свое поведение, вытаскивая аргументацию из прошлого. Очень приближенно, голословно, туманно упоминает будущее. Совершенно отсутствует картинка, видение того, какой должна быть россия в ближайшие годы. Да, будут трудности. Да, мы их преодолеем. Да, всё будет хорошо, Да, мы им всем покажем. Полное отсутствие конкретики".

Что касается аргументации, которая показывает, что путин принял решение о вторжении в Украине на основании неких размышлений, то она тщательно проработана, считает эксперт. Тут вам и влияние Запада, и что "они" из Украины якобы делали форпост для продвижения НАТО.

"Подчеркиваю, путин и его команда очень хорошо копаются в прошлом, выуживая оттуда "аргументы", которые нравятся им и которые, по их мнению, забитый пропагандой российский "пипл" "схавает". Но ни он, ни его окружение не имеют представления (и, похоже, даже не задумывались об этом) – каким будет будущее рф. И это данный форум показал очень наглядно", – резюмирует Валентин Ким.