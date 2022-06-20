Головні підсумки форуму в Петербурзі: путін виправдовувався з теплої ванни і не представив картини майбутнього

Петербурзький міжнародний економічний форум, що пройшов днями, став найбільш провальним за всі 25 років існування

З 15 по 18 червня в росії відбувся 25-й Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ-2022). Він дав чимало їжі для роздумів, у тому числі у ракурсі майбутнього країни-агресора. Топ-моментом став виступ на форумі російського диктатора володимира путіна, який сварив Захід і обіцяв росії ефемерне "світле майбутнє".

Своєю думкою про виступ путіна та власне про форум з "Телеграфом" поділився політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Міжнародний економічний форум перетворився на "днище"

"Загалом захід пройшов провально, – вважає Валентин Кім. – Це вже не той форум, яким був рік тому, не кажучи вже про те, що це не той захід, яким було років десять тому. Тоді була величезна кількість міжнародних груп з чіткими приписами на укладання домовленостей, контрактів. То був захід – ривковий. Хаб, який об’єднував бізнес, політику, можливості змінювати економічні правила гри. Керуючий, важливий орган у розвитку російської економіки. Зараз бачимо різкий спад заходу. Букваль днище".

Експерт звертає увагу, що на головній сцені під час пленарного засідання були присутні лише дві високопосадовці – президенти росії володимир путін і Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв.

"Це дивно. Як і той факт, що на цей форум запросили представників "Талібану". Останнє – унеможливило присутність на заході навіть тих, хто, незважаючи на російську агресію проти України, готовий був бути присутнім. Якщо не на сцені, то хоча б у залі, – пояснює Валентин Кім. – Всі чудово розуміють, що офіційно запрошені таліби – це пляма на репутації, якщо ти візьмеш участь у даному форумі. Певною мірою це стосується і запрошення представників так званих "ДНР" та "ЛНР". Але навіть це тьмяніє на тлі запрошення талібів. Це постріл у ногу міжнародній повістці, яку намагаються через цей форум просувати. Не кажучи вже про те, що це постріл у голову економічній повістці".

Як росія помилилася з Токаєвим

За словами експерта, присутність Токаєва на цьому ганебному заході дуже цікава.

"З одного боку, не зовсім ясно, що він там забув. З іншого — зрозуміло, що людина віддає борги. Адже в січні завдяки, грубо кажучи, російським багнетам він отримав можливість правити Казахстаном".

І ясно, що тепер настав час платити за рахунками. Але при цьому Токаєв веде себе обережно та стримано – як справжній дипломат. А він і є професійним дипломатом, причому з досвідом роботи з Китаєм. Зрозуміло, що Токаєв не просто так обіймав високі посади, доки не дістався найвищої. Безумовно, за ним стоїть клан чи клани. Проте він – дипломат, з величезним багажем. І в цьому плані він відтіняє путіна. Той на тлі його виглядає непрезентабельно, як не освічена людина. Посадити на одну сцену путіна та Токаєва – величезний прорахунок організаторів заходу", – упевнений Валентин Кім.

За його словами, різниця в глибині фігур, у їхній змістовності, виявилася, коли Токаєв почав говорити.

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"Те, як він продавлював аудиторію, як наголошував на тому факті, що Китай, а зовсім не росія, займає провідне місце в економіці Казахстану — це якщо не плювок в обличчя російської влади, то точно плювок їй на спину. Витягти Токаєва на сцену і почути від нього таку чітку позицію щодо Китаю, акцентовані заяви щодо невизнання так званих "ДНР" та "ЛНР" (у той момент, коли представники цих квазіутворень перебували в залі) – це демонстрація програшу російської дипломатії, – вважає політпсихолог. — Очевидно, вони розраховували на інший формат виступу казахського гостя. Плюс – були ще закулісні заяви, під час яких Токаєв наголошував на тому, що Казахстан не збирається розшаркуватися перед росією, яка нібито йому допомогла".

Прогини Симоньян та тепла ванна путіна

На думку Валентина Кіма, найяскравішу невербальну ситуацію, жестовий прояв продемонструвала головний редактор телеканалу RT, топ-пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка була модератором пленарної сесії ПМЕФ.

"Вона просиділа дві години під час пленарного засідання із зігнутою спиною. Її тіло, коліна, стопи були постійно розгорнуті до путіна. Це не позиція людини, яка займає незалежне становище. Не позиція справжнього модератора. Якщо ми згадаємо попередніх модераторів цих зустрічей, іноземних журналістів, яких запрошували для цього, там була зовсім інша постановка тіла. Була відсутня улесливість, яку всіляко демонструвала "господарю" Симоньян", – наголошує політпсихолог.

І от ця улесливість нібито неупередженого модератора доводить, на думку експерта, що для путіна зібрали максимально лояльну аудиторію. Ту, перед якою йому зручно виступати.

Зал у процесі промови диктатора постійно вибухав оплесками, звертає увагу експерт. Немов хтось режисував моменти, коли необхідно бити в долоні.

"Насправді, там сиділа публіка, якій і режисувати не потрібно, — зазначає Валентин Кім. — Вона відгукується на якісь гасла, ключові тези, на яких путін і навіть Токаєв акцентували увагу. Усі похвали у бік росії, вся демонстрація впевненості у правильності обраного шляху викликали оплески, і це, знову ж таки, показувало, що аудиторія ретельно підібрана, а тому лояльно налаштована. Більш того – вона всіляко прагнн продемонструвати цю лояльність. Це не просто прийшли люди, які поділяють путінські погляди. Це прийшли люди, які хочуть, щоб було зафіксовано їхню лояльність".

І в цьому плані, констатує експерт, путін сидів у абсолютно теплій ванні. Але навіть сидячи в ній, почував себе невпевнено. І фактично виправдовувався.

путін повернув пізній "совок"

Майже весь виступ путіна був насичений традиційними пізньорадянськими гаслами про загниваючий Захід, про правильність обраного росією шляху, наголошує Валентин Кім. Лише зрідка часткове визнання деяких недоліків. Як у старій міліцейській пісні "хтось де-не-де в нас часом чесно жити не хоче".

"Але основна лінія – нескінченна впевненість у власній правоті, повна відсутність самокритики. Це виглядало як типове засідання комітету Компартії СРСР часів кінця 70-х, початку 80-х. Усі все сердечно схвалюють, усі аплодують, гасла саме у цьому стилі – пізнього "совка", – зазначає експерт. – І все ж таки, незважаючи на те, що путін впевнений у лояльності аудиторії, йому доводиться виправдовуватися. А це ознака того, що сам путін перебуває в емоційно нестабільному стані. Його виступи спрямовані не на те, щоб говорити про майбутнє, а на минуле… Він виправдовує свою поведінку, витягуючи аргументацію з минулого. Дуже наближено, голослівно, туманно згадує майбутнє. Абсолютно відсутня картинка, бачення того, якою має бути росія найближчими роками. Так, будуть проблеми. Так, ми їх подолаємо. Так, все буде добре. Так, ми їм усім покажемо. Повна відсутність конкретики".

Щодо аргументації, яка показує, що путін прийняв рішення про вторгнення в Україну на підставі якихось роздумів, то вона ретельно опрацьована, вважає експерт. Тут вам і вплив Заходу, і що "вони" з України нібито робили форпост для просування НАТО.

"Підкреслюю, путін і його команда дуже добре копаються в минулому, вивужуючи звідти "аргументи", які подобаються їм і які, на їхню думку, забитий пропагандою російський "піпл" "схаває". Але ні він, ні його оточення не мають уявлення (і, схоже, навіть не замислювалися про це) — яким буде майбутнє росії. І це цей форум показав дуже наочно", — резюмує Валентин Кім.