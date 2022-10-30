Ищут запчасти для военных? В странах-соседках россии подозрительный всплеск импорта техники

Отмечен рост поставок в три раза

Из-за агрессии россии против Украины против страны ввели ряд санкций. Они коснулись электроники и различных технологий. В стране агрессоре уже ощутили эффект в различных сферах жизни, но могли найти выход для получения технологий для военной отрасли.

Как отмечает Bloomberg в соседних с россией странах резко возросло количество экспорта из ЕС различной бытовой техники. Среди них — стиральные машины, холодильники, электрические молокоотсосы. Например, в Казахстане импорт европейских холодильников увеличился более чем втрое за август 2022 в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

При этом холодильники, "стиралки" и молокоотсосы едут в россию — количество поставок резко увеличилось. В статье отмечается, что такая торговля может быть направлена на то, чтобы разобрать бытовую технику и использовать компоненты и полупроводники в гражданском производстве или в военных целях.

"Официальные лица уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин, обнаруживаемые в российской военной технике, такой как танки, после ее вторжения в Украину", — отмечает Bloomberg. Среди них — Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и администрация президента США. Другие бытовые товары также могли стать источником компонентов и микросхем для военных целей.

Внимание заслуживает тот факт, что спрос например на электрические молокоотсосы из ЕС вырос, несмотря на серьезное падение рождаемости — в Армении — 4,3%, а в Казахстане — на 8,4%. Отмечается, что в ЕС следят за потоками, чтобы узнать, где обходят санкции. Если предметы идентифицируют — на них могут распространить торговые ограничения.

Ранее "Телеграф" рассказывал про то, что из частей бытовых приборов собирают иранские беспилотники — там нашлась даже деталь из Украины. За использование россией иранских дронов в Украине на страну могут наложить санкции, а после победы наша страна сможет потребовать выплат компенсации от Ирана.