Шукають запчастини для військових? У країнах-сусідках росії підозрілий сплеск імпорту техніки

Відзначено зростання поставок утричі

Через агресію росії проти України проти країни ввели низку санкцій. Вони торкнулися електроніки та різних технологій. У країні агресори вже відчули ефект у різних сферах життя, але могли знайти вихід для отримання технологій для військової галузі.

Як зазначає Bloomberg, у сусідніх з росією країнах різко зросла кількість експорту з ЄС різної побутової техніки. Серед них — пральні машини, холодильники, електричні молоковідсмоктувачі. Наприклад, у Казахстані імпорт європейських холодильників збільшився більш ніж утричі за серпень 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

При цьому холодильники, "пральнки" та молоковідсмоктувачі їдуть до росії — кількість поставок різко збільшилася. У статті наголошується, що така торгівля може бути спрямована на те, щоб розібрати побутову техніку та використовувати компоненти та напівпровідники у цивільному виробництві чи у військових цілях.

"Офіційні особи вже публічно заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин, які виявляють у російській військовій техніці, такій як танки, після її вторгнення в Україну", — зазначає Bloomberg. Серед них Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та адміністрація президента США. Інші побутові товари також могли стати джерелом компонентів та мікросхем для військових цілей.

На увагу заслуговує той факт, що попит, наприклад, на електричні молоковідсмоктувачі з ЄС зріс, попри серйозне падіння народжуваності — у Вірменії — 4,3%, а в Казахстані — на 8,4%. Зазначається, що в ЄС стежать за потоками, щоб дізнатися, де оминають санкції. Якщо предмети ідентифікують, на них можуть поширити торгові обмеження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з частин побутових приладів збирають іранські безпілотники — там навіть знайшлася деталь з України. За використання росією іранських дронів в Україні на країну можуть накласти санкції, а після перемоги наша країна зможе вимагати виплати компенсації від Ірану.