Кремль отказался от захваченных после февраля территорий: в сети нашли официальное доказательство (карта)

В сети шутят о статье для российского диктатора

Пока в россии предлагают штрафовать за карты, на которых оккупированные украинские территории не отмечены, как часть страны-оккупанта, одну такую нашли прямо на сайте кремля.

На это обратил внимание пользователь соцсети Twitter "Проф. Преображенский", который показал скриншот карты с сайта российского диктатора владимира путина.

"Вы будете смеяться, государи мои, но, по состоянию на 26 декабря, карта россии на сайте президента рф не включает в себя "новые территории", — написал он.

Примечательно, что на этой карте оккупированный украинский Крым изображен, как часть страны-агрессора.

Карта россии на сайте кремля

Впрочем, пользователи сети отметили, что приведенная карта является картой поездок российского диктатора, а в "аннексированные" в 2022 году украинские области путин еще не ездил. Что касается Крыма, то туда диктатор приезжал несколько раз (в последний раз в 2020 году).

Несмотря на это пользователи сети начали активно шутить на этот счет

Как сообщалось ранее, в конце сентября россия срочно провела так называемые "референдумы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября российский диктатор владимир путин подписал договоры с гауляйтерами оккупированных областей о "присоединении" к россии.

Стоит отметить, что несмотря на эти "референдумы" россияне так никогда и не получили полный контроль над этими областями, мало того, после этого ВСУ выгнали оккупантов из Лимана и Херсона. Более того, в Украине настроены весьма оптимистично относительно возвращения Крымского полуострова, а согласно некоторым прогнозам, это может произойти уже в начале 2023 года.