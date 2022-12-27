Кремль відмовився від захоплених після лютого територій: у мережі знайшли офіційний доказ (мапа)

У мережі жартують про статтю для російського диктатора

Поки що в росії пропонують штрафувати за карти, на яких окуповані українські території не відзначені, як частина країни-окупанта, одну таку знайшли прямо на сайті кремля.

На це звернув увагу користувач соцмережі Twitter "Проф. Преображенський", який показав скріншот карти із сайту російського диктатора володимира путіна.

"Ви будете сміятися, государі мої, але, станом на 26 грудня, карта росії на сайті президента рф не включає в себе "нові території", — написав він.

Примітно, що на цій карті окупований український Крим зображений як частина країни-агресора.

Карта росії на сайті кремля

Втім, користувачі мережі зазначили, що наведена карта є картою поїздок російського диктатора, а в "анексовані" 2022 року українські області путін ще не їздив. Щодо Криму, то туди диктатор приїжджав кілька разів (востаннє 2020 року).

Попри це, користувачі мережі почали активно жартувати з цього приводу.

Як повідомлялося раніше, наприкінці вересня росія терміново провела так звані "референдуми" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

30 вересня російський диктатор володимир путін підписав договори з гауляйтерами окупованих областей про "приєднання" до рф.

Варто зазначити, що попри ці "референдуми", росіяни так ніколи і не отримали повного контролю над цими областями, мало того, після цього ЗСУ вигнали окупантів з Лимана та Херсона. Щобільше, в Україні налаштовані дуже оптимістично щодо повернення Кримського півострова, а згідно з деякими прогнозами, це може статися вже на початку 2023 року.