У москвичей очень нехорошее новогоднее утро — некоторым пришлось эвакуироваться из-за серьезности пожара

Воскресенье, 1 января, стало очень богатым для россии на различные чрезвычайные ситуации. Не успела утихнуть новогодняя "бавовна" в Белгородской области, как в центре Москвы произошел очередной пожар. На этот раз весьма символична для украинцев, ведь огонь охватил деревянное здание ресторана под названием "Тарас Бульба".

Детали инцидента сообщают РосСМИ и Telegram-канал SHOT. О пострадавших или погибших пока неизвестно, однако задымление в районе весьма серьезное, некоторых жителей соседних домов даже пришлось эвакуировать.

Занявшееся здание находится на Садовом кольце, что является весьма людным районом российской столицы.

Ресторан "Тарас Бульба" в Москве карта

Ресторан специализировался на украинской кухне, на что намекает уже название, взятое из одноименного романа украинского писателя Николая Гоголя. Без шароварщины в интерьере, уничтоженном огнем, не обходилось — здесь и старые прялки с коврами, которые почему-то вперемешку с традиционными для россиян самоварами и тому подобное.

Так выглядел фасад здания

А вот и внутреннее оформление

Пока известно, что открытое возгорание наблюдается на втором этаже ресторана. В здании частично рухнули деревянные перекрытия между этажами. Спасатели до сих пор пытаются ликвидировать последствия огненной стихии, предварительно ими было вынесено на улицу восемь газовых баллонов, не успевших взлететь на воздух.

Пользователи сети уже успели отреагировать на событие: некоторые говорят о символизме пожара, а отдельные лица даже упомянули "пророчества" секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, накануне делавшего интересные намеки в отношении Москвы.

Стоит отметить, что в последние несколько дней Москва очень часто попадает в новостные сводки. В канун Нового года неизвестный мужчина пытался поджечь главную елку россии на Красной площади. К сожалению, его заметили и арестовали.

Также "Телеграф" сообщал, что на период новогодних мероприятий в российской столице решили увеличить силы противовоздушной обороны.