Символічно: в Москві 1 січня згоріла корчма "Тарас Бульба" (фото та відео)

У москвичів вельми недобрий новорічний ранок — декому довелося евакуюватися через серйозність пожежі

Неділя, 1 січня, стала вельми багатою для росії на різноманітні надзвичайні ситуації. Не встигла вщухнути новорічна "бавовна" у Білгородській області, як у центрі Москви сталася чергова пожежа. Цього разу — вельми символічна для українців, адже вогонь охопив дерев'яну будівлю ресторану під назвою "Тарас Бульба".

Деталі інциденту повідомляють росЗМІ і Telegram-канал SHOT. Про постраждалих чи загиблих поки невідомо, однак задимлення в районі вельми серйозне, декого із мешканців сусідніх будинків навіть довелося евакуювати.

Будівля, яка зайнялася, знаходиться на Садовому кільці, що є вельми людним районом російської столиці.

Ресторан "Тарас Бульба" в Москві карта

Ресторан спеціалізувався на українській кухні, на що натякає вже назва, взята із одноіменного роману українського письменника Миколи Гоголя. Без шароварщини в інтер'єрі, котрий нині знищений вогнем, не обходилося — тут і старі прялки із коврами, які чомусь вперемішку із традиційними для росіян самоварами тощо.

Так виглядав фасад будівлі

А ось і внутрішнє оформлення

Наразі відомо, що відкрите загоряння спостерігається на другому поверсі ресторану. В будівлі частково впали дерев'яні перекриття між поверхами. Рятувальники досі намагаються ліквідувати наслідки вогняної стихії, попередньо ними було винесено вісім газових балонів, котрі не встигли злетіти на повітря.

Користувачі мережі вже встигли відреагувати на подію: дехто говорить про символізм пожежі, а окремі особи навіть згадали "пророцтва" секретаря РНБО України Олексія Данілова, котрий напередодні робив цікаві натяки стосовно Москви.

Варто зазначити, що останні кілька днів Москва вельми часто потрапляє у новинні зведення. Напередодні Нового року невідомий чоловік намагався підпалити головну ялинку росії на Красній площі. На жаль, його помітили і заарештували.

Також "Телеграф" повідомляв, що на період новорічних заходів у російській столиці вирішили збільшити сили протиповітряної оборони.