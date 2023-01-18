лавров опять "отказался" от переговоров с Украиной, но с намеком

В россии уже традиционно обвиняют во всех бедах Запад и Украину

В россии снова заговорили о переговорах с Украиной. Там выразили готовность рассмотреть любые серьезные предложения со стороны Запада, который якобы все решает за нашу страну, и ответить, но пока их не было.

Очередной циничный вброс о переговорах сделал глава российского МИД Сергей Лавров. Как передают росСМИ, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, он заявил, что " о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи". Все дело якобы в Западе, который, по его словам, в отношении этого вопроса, "бьет по рукам" нашу страну.

"Начиная с марта, когда мы поддержали просьбу Украины о переговорах и проект урегулирования, Украину "ударили по рукам" и сказали: "Рано!". И западные представители говорили постоянно с тех пор, что рано говорить о переговорах. Нужно, говорят, дать больше вооружения Украине. Столтенберг говорил, что оружие для Украины — путь к миру. Вся эта болтовня западная о том, что они готовы — это все от лукавого" — передают СМИ слова Лаврова.

При этом он добавил, что "Запад все решает за Украину" и в россии ждут ото него каких-либо предложений по поводу переговоров.

"Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить со стороны стран Запада. Но пока их не видим. И слышим, конечно же, в западных столицах "ни слова об Украине без Украины". Это все чепуха, ведь Запад все решает за Украину. Решает — Запад, без Украины, за Украину. И сейчас говорят — нужно еще больше оружия", — говорит глава российского МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в кремле ответили на заявление Данилова насчет тайных переговоров.

Также мы сообщали о том, что стали известны детали встречи омбудсменов Украины и россии.