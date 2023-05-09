россия является главной угрозой для себя самой: в ГУР оценили риски провокаций в Москве на 9 мая

В День победы в россии возможны провокации, однако эта угроза исходит не от Украины

9 мая в столице россии москве, несмотря на недавнюю атаку беспилотников на кремль, все же состоится парад, посвященный Дню победы. Нельзя исключать, что российские спецслужбы устроят в этот день какую-нибудь провокацию.

Об этом рассказал представитель украинской военной разведки Андрей Юсов, пишет "Обозреватель".

Ранее ГУР загадочно предупреждал россиян, что 9 мая не стоит находиться у военных преступников. В то же время Юсов подчеркивал, что если какие-то "сюрпризы" и будут, то они будут идти скорее изнутри россии.

"Да, возможны провокации со стороны российских спецслужб, неоднократно уже бомбивших Воронеж. Мы помним, как ФСБ взорвали жилые дома в Москве и совершали многие другие провокации против своих же людей и на этот раз не исключено, что подобные и сценарии могут готовиться", – объяснил представитель военной разведки.

Он отметил, что Украина – цивилизованное государство, которое не воюет с гражданскими и не атакует гражданские объекты инфраструктуры, и, соответственно к возможными событиям и провокациям 9 мая в россии точно не имеет никакого отношения.

"Главные угрозы для Московии собственно в самой Московии: сегодня десятки тысяч уже уничтоженных россиян, насмерть их послал Путин и все претензии к кремлевскому режиму. Вопрос не к НАТО и не к Украине", — резюмировал Юсов.

Напомним, на 9 мая к путину приедут даже президенты некоторых стран – глава Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Армении Никол Пашинян, а также глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Еще одним гостем путина в День победы станет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В то же время визит президента беларуси александра лукашенко остается под вопросом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах опроса украинцев, верят ли они в то, что во время праздничного парада в Москве на 9 мая беспилотники нанесут удар по военной технике.