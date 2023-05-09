росія є головною загрозою для себе самої: в ГУР оцінили ризики провокацій у Москві на 9 травня

На День перемоги у росії можливі провокації, проте ця загроза йде не від України

9 травня у столиці росії Москві, попри нещодавню атаку безпілотників на кремль, все ж таки відбудеться парад, присвячений Дню перемоги. Не можна виключати, що російські спецслужби влаштують цього дня якусь провокацію.

Про це розповів представник української воєнної розвідки Андрій Юсов, пише "Обозреватель".

Раніше ГУР загадково попереджав росіян, що 9 травня не варто перебувати біля військових злочинців. У той же час Юсов наголошував, що якщо якісь "сюрпризи" і будуть, то вони йтимуть швидше зсередини рф.

"Так, можливі провокації з боку російських спецслужб, які неодноразово вже бомбили Воронеж. Ми пам’ятаємо, як ФСБ підірвали житлові будинки в Москві і робили багато інших провокації проти своїх же людей і цього разу не виключено, що подібні і сценарії можуть готуватися", — пояснив представник воєнної розвідки.

Він наголосив, що Україна – цивілізована держава, яка не воює з цивільними та не атакує цивільні об’єкти інфраструктури, і, відповідно до можливих подій і провокацій 9 травня у рф точно не має жодного відношення.

"Головні загрози для Московії власне в самій Московії: сьогодні десятки тисяч вже знищених росіян, на смерть їх послав Путін і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України", — резюмував Юсов.

Нагадаємо, на 9 травня до путіна приїдуть навіть президенти деяких країн — голова Киргизстану Садир Жапаров, глава Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Вірменії Нікол Пашинян, а також глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Ще одним гостем путіна у День перемоги стане президент Таджикистану Емомалі Рахмон. У той же час візит президента Білорусі олександра лукашенка залишається під питанням.

Раніше "Телеграф" розповідав про результати опитування українців, чи вірять вони у те, що під час святкового параду у москві на 9 травня безпілотники завдадуть удару по військовій техніці.