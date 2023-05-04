Атака безпілотників на Кремль – що це було? П'ять висновків від генерала

Екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж наголосив, що з погляду професіонала все виглядає абсурдно

Атака невідомих безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня залишається однією з обговорюваних тем. При цьому скасовувати парад 9 травня на Червоній площі, як і участь у дійстві путіна, у Москві поки що не мають наміру. Про це 4 травня заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, також заявивши, що за атакою дронами на Кремль нібито стоїть Вашингтон.

Генерал армії України, екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чому за атакою на Кремль, швидше за все, стоїть сам Кремль.

Висновок перший: провокація, про яку було відомо наперед

"Те, що росія готує в період з 1 по 9 травня провокації, українське експертне середовище, включаючи колишніх і чинних представників розвідки, спецслужб, заявляло заздалегідь. Я особисто виступив на ряді каналів з відповідними попередженнями. І оперативних, і аналітичних даних вистачало, щоб зробити висновки, що в зазначений період рф підготує низку операцій під чужим прапором (від імені України), які представлятиме як терор. Це могли бути вибухи на якихось особливо важливих об’єктах (не просто нафтобази) та підготовка переодягнених в українську форму диверсантів у тій самій Брянській області. Надходили повідомлення, що їх буде до 300 осіб, що готуються підриви чи захоплення заручників", – розповів Микола Маломуж.

І, звичайно, продовжує він, не було сумніву, що російські спецслужби проведуть удари по Москві з використанням безпілотників.

"Були припущення, що це відбудеться безпосередньо на Червоній площі. Можливо, саме 9 травня, коли там буде скупчення народу під час так і не скасованого параду, — зазначає генерал. — Ми всіляко давали зрозуміти, що знаємо про ці плани путіна та його оточення. Що ці провокації не вдасться "повісити" на Україну, але вони вже там, схоже, були настільки заряджені, що просто не могли зупинитися, як і у випадку з широкомасштабним вторгненням, про невідворотність якого попереджала низка західних розвідок. Але навіть розуміючи, що його плани – секрет Полішинеля, путін дав наказ напасти на Україну, сподіваючись перемогти за лічені дні чи тижні".

І тут, запевняє ексголова Зовнішньої розвідки, схожа ситуація. Попри те, що Україна різними каналами дала зрозуміти, що знає про підготовку провокації, росіяни влаштували "атаку на Кремль".

"У них там – фейкова картинка з метою провокацій, а у нас – реальні жертви через удари ракетами та іранськими дронами. І Україні слід наголошувати саме на цьому", – упевнений Микола Маломуж

Висновок другий: країна-терорист рф хоче представити країною-терористом Україну

За словами генерала, мета Кремля тут більш ніж зрозуміла – виставити Україну як країну-терориста, готову бити по російській території не лише по тих чи інших стратегічних та інфраструктурних об’єктах, але навіть по ветеранах у таке святе для них свято як День перемоги. Ну а якщо по ветеранах – то по Кремлю. По серцю Москви. По президенту, який уособлює державу. А відповідно – по самій державі.

"Дуже хочеться путінському режиму представити все якось глобально. Що це — загроза всьому російському народу, всій російській державі на чолі з царем-путіним, — пояснює Микола Маломуж. — Зручно виходить. Можна "качати" російське суспільство — "отєчєство в опасності", змикаємо лави, Україну треба знищити! Можна тиснути на американців та європейців, звинувачуючи їх (і у бік США вже полетіли відповідні звинувачення), що це нібито вони готували цю операцію, що слід припинити допомагати Україні озброєннями та боєприпасами, що є загроза ядерної війни. Відповідні погрози вже звучать з вуст збожеволілого медведєва, не менш неадекватного володина тощо".

Активно розхитується тема "замаху на путіна", "замаху на державність", "замаху на російський народ", продовжує генерал. Ідуть лякалки глобальною війною. Заклики до мобілізації всього населення – скоріше у військкомати тощо.

Але ажіотаж, наголошує експерт, виявився зовсім не таким, як розраховував Кремль. Тому що багато хто бачать явну постановочність дійства.

Висновок третій: спектакль не вдався

"Кажу впевнено, що це була провокація і тому, що ми отримували заздалегідь відповідні дані. І тому що сам формат виконання "удару по Кремлю" виявився вкрай невдалим", – зазначає Микола Маломуж.

Він нагадує, що Москву, особливо в районі Кремля, напихали величезною кількістю засобів ППО, засобів радіоелектронної боротьби тощо. Така концентрація, пояснює генерал, здатна нейтралізувати будь-які безпілотники – електронно чи вогневим ураженням.

"Умовно кажучи, там на кожній вежі — якісь засоби контролю, протидії, вогню. У центрі Малого кільця, де Кремль, Генштаб, все керівництво, розташовані й бункери. Це особливо важливий стратегічний об’єкт, на охорону якого кинуто все, що зараз має в своєму розпорядженні росія. Пролетіти безпілотникам туди — практично неможливо. А вже тим більше — дістатися до купола Кремля. Однак на оприлюднених відео, до яких у фахівців є чимало питань, БПЛА спокійно долітає до купола, спокійно ж вибухає. При цьому прапор особливо не хитається, а пошкодження за підсумком виявляються несуттєвими", – наголошує ексголова Зовнішньої розвідки.

Якби це була реальна операція з метою ліквідації путіна або демонстрації подібної можливості, вибухівки в дроні було б у рази більше, впевнений генерал. І рвонуло б так, що все полетіло на всі боки.

"Ще один момент – використовувані безпілотники, за оцінками експертів з БПЛА, виглядають нижчими за тактичний рівень. Такі летять від сили на кілька десятків кілометрів. Якби їх запускала Україна, йшлося б про сотні кілометрів. Для цього потрібні найпотужніші безпілотники, які б таку відстань точно непомітно не подолали. Не кажучи вже про спокійний проліт над Москвою", — підкреслює Микола Маломуж.

Він звертає увагу, що самі росіяни в соцмережах відверто дивуються: як це так – безпілотники залетіли прямо на кремлівський купол?

Однак, зважуючи між необхідністю створення подібного ажіотажу та отриманням негативу від самих росіян (чому немає захисту? що це за цирк?), у путіна вирішили все ж таки зробити ставку на ажіотаж, констатує експерт.

Висновок четвертий: путіну нічого не загрожувало

Навіть якщо гіпотетично припустити, що в тому, що сталося, замішані українські спецслужби чи російські партизани, чи якісь олігархи, які мріють знищити путіна, вони не стали б діяти так безглуздо, незграбно, неефективно, вважає Микола Маломуж.

"З чого б путін був у цей час у Кремлі? Тому що пєсков сказав, ніби диктатор там періодично ночує? І з якого часу ми віримо пєскову? Навіщо посилати на цю операцію безпілотник з такою малою кількістю вибухівки? Чому раптом вирішили, що вдасться обійти найпотужнішу систему ППО в районі Кремля? Чому припустили, що удар досягне мети, тоді як не секрет, що деякі приміщення обладнані так, що можуть витримати навіть бомбовий удар, а то й ядерний вибух? Абсурдно та смішно все виглядає з боку професіонала", – резюмує ексголова Зовнішньої розвідки.

Висновок п’ятий: Україні треба діяти

Микола Маломуж зазначає, що Захід "атаку на Кремль" сприйняв досить стримано. Але це у його традиціях, вважає експерт.

"Захід ніколи не поспішає з оцінками. Ось і зараз там не кажуть відкрито, що бачать у події спецоперацію путінського режиму. Мовляв, ми не маємо всіх даних для того, щоб чітко сформулювати своє ставлення. Зберемо всі відомості. Опитаємо тих, кого зможемо. Вивчимо через космічні засоби інформацію про польоти цих дронів. Місце пуску, траєкторія і так далі. Але позитивно, що влада США та ЄС, багато військових аналітиків вже дали зрозуміти, що не вірять в український слід у цій історії", — наголошує генерал.

Негативно, що росія продовжуватиме подібні провокації, попереджає експерт. У тому числі – наносити "удари відплати".

"Ось тільки тоді як у них там – фейкова картинка з метою провокацій та ажіотажу, у нас тут – реальні жертви через удари ракетами та іранськими дронами. І Україні слід наголошувати саме на цьому, – упевнений Микола Маломуж. – На тому, що вже понад рік на нашій землі росіяни вбивають людей, у тому числі мирних громадян, жінок та дітей, десятками тисяч. Що по нас летять не фейкові дрони, а реальні БПЛА та ракети".

Важливо потужно спрацювати на інформаційному фронті, вважає експерт. І повернути ситуацію з "атакою на Кремль", вигадану самим Кремлем, проти нього.

"Слід вибивати карти з рук усіх російських пропагандистів, включаючи їхніх псевдодипломатів, які точно почнуть качати цю тему в ООН. Не давати їм обдурити деяких лідерів Заходу, можливо, охочих бути обдуреними. Не дозволяти тому ж угорському прем’єру Орбану і йому подібним використовувати ці кремлівські ігри з метою гальмування антиросійських санкцій та підтримки України (і в ракурсі озброєнь, і в ракурсі євроатлантичної та європейської інтеграції). Саме ми повинні бути активними – політично, дипломатично, оперативно, інформаційно, граючи на випередження, перебиваючи кремлівські меседжі своїми фактами. Не виправдовуватись, не оборонятись, а звинувачувати та наступати. Заяв у стилі "це не ми" — мало. Потрібна саме проактивна позиція, — акцентує Микола Маломуж. — Показувати, що, поки Кремль розігрує постановочні "замахи на путіна", Україна страждає від реальних актів терору, який другий рік цілодобово здійснюють росіяни".