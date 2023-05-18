Даже не стали скрывать: у лукашенко сделали циничное заявление насчет поставок вооружения в рф

В Беларуси рассказали, как помогают россиянам вооружением

В Беларуси признались, что нарастили поставки военной техники в россию, которая ведет кровавую войну против Украины.

Об этом заявил глава Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, пишет "Интерфакс".

При этом он не стал скрывать, что количество передаваемого вооружения напрямую связанно с военной агрессией россиян против украинского народа.

"Конечно же, объемы поставок увеличились, надо говорить откровенно", — сказал Пантус.

Он добавил, что сейчас на поле боя "большую роль играют беспилотные летающие аппараты и средства борьбы с ними".

"И мы тоже начали много работать над этой техникой", — сказал Государственного военно-промышленного комитета.

В завершении он добавил, что белорусский военпром якобы готов поставить оккупантам "любой вид вооружений, который заинтересует их братьев".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Беларуси сделали новое заявление о российском ядерном оружии на своей территории. После громких обещаний президента рф владимира путина там заявили, что это было лишь обычным заявлением.