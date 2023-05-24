Стихия повреждала все вокруг

Россию помимо "диверсантов" в последнее время атакует еще и сама матушка-природа. Не успели россияне отойти от масштабных лесных пожаров, как им на головы посыпался град, размером с куриное яйцо.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Так, сегодня, 24 мая, в Краснодарском крае россии выпали осадки в виде града. И не абы какого, а настолько крупного, что у местных жителей пропал свет, а властям пришлось вводить режим ЧС. Также россияне сообщают о повреждении кровель своих домов.

И не удивительно, ведь, размер этих градинок легко мог достигать размера обычного куриного яйца.

Российские Telegram-каналы говорят о как минимум одном пострадавшем и трех десятках поврежденных домов.

"Буквально за считанные минуты на земле стала образовываться белая пелена от града", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российском Воронеже сильный пожар. Кадры огромного красного столба дыма с места события наталкивают на мысль, буд-то из российского города выходят демоны.

Также мы сообщали о том, что в российском городе Курск произошел пожар на завод тракторных запчастей. Город оказался в дыму.