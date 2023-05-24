Каміння з неба просили? Росіян "розбомбив" град, розміром з куряче яйце (відео, фото)

Стихія пошкоджувала все довкола

Росію,крім "диверсантів", останнім часом атакує ще й сама матінка-природа. Не встигли росіяни відійти від масштабних лісових пожеж, як їм на голови посипався град, розміром із куряче яйце.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Так, сьогодні, 24 травня, у Краснодарському краї росії випали опади у вигляді граду. І не аби якого, а настільки великого, що у місцевих жителів зникло світло, а владі довелося вводити режим НС. Також росіяни повідомляють про пошкодження покрівель своїх будинків.

І не дивно, адже розмір цих градинок легко міг досягати розміру звичайного курячого яйця.

Російські Telegram-канали говорять про як мінімум одного постраждалого і три десятки пошкоджених будинків.

"Буквально за лічені хвилини на землі почала утворюватися біла пелена від граду", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російському Воронежі сильна пожежа. Кадри величезного червоного стовпа диму з місця події наштовхують на думку, що з російського міста виходять демони.

Також ми повідомляли про те, що в російському місті Курськ сталася пожежа на завод тракторних запчастин. Місто опинилося в диму.