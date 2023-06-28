Еще один российский город ушел под воду: эффектные видео

За 6 часов в Благовещенске выпало 2/3 месячной нормы осадков

В российской федерации продолжается череда потопов. После того, как под воду ушел российский курорт Сочи и его пригород, большая вода "навестила" Благовещенск. На город обрушился мощный ливень, который за считанные часы затопил улицы и жилые дома.

Как пишут российские СМИ, ситуация здесь может заметно ухудшиться, так как по прогнозу погоды дожди и грозы здесь не прекратятся в ближайшие два дня.

По данным местных метеорологов, ночь на 28 июня в Приамурье вошла в историю: там за 6 часов выпало 63% месячной нормы осадков.

В то же время местные жители в сети показывают последствия непогоды. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила подъезды многоквартирных домов, также на улицах фактически парализовано движение.

О пострадавших в результате непогоды пока не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал, что в середине июня непогода обрушилась на Одессу. Из-за сильного ливня с градом улицы в городе затопило, а движение по ним было затруднено. Также в начале месяца сильный дождь затопил улицы столицы Украины.