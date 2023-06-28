Ще одне російське місто пішло під воду: ефектні відео

За 6 годин у Благовєщенську випало 2/3 місячної норми опадів

У російській федерації продовжується низка потопів. Після того, як під воду пішов російський курорт Сочі та його передмістя, велика вода "відвідала" Благовєщенськ. На місто обрушилася потужна злива, яка за лічені години затопила вулиці та житлові будинки.

Як пишуть російські ЗМІ, ситуація тут може помітно погіршитися, оскільки за прогнозом погоди дощі та грози тут не припиняться у найближчі два дні.

За даними місцевих метеорологів, ніч на 28 червня у Приамур’ї увійшла до історії: там за 6 годин випало 63% місячної норми опадів.

Водночас місцеві жителі у мережі показують наслідки негоди. На опублікованих кадрах видно, що вода затопила під’їзди багатоквартирних будинків, а також на вулицях фактично паралізовано рух.

Про постраждалих внаслідок негоди наразі не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав, що у середині червня негода обрушилася на Одесу. Через сильну зливу з градом вулиці в місті затопило, а рух по них був утруднений. Також на початку місяця сильний дощ затопив вулиці столиці України.