герасимов рассказал об "украинском ракетном ударе": в его речи три интересных момента (видео)

суровикина на публике так и нет

Глава российского Генштаба валерий Герасимов впервые появился на публике после мятежа наемников ППК "Вагнера". 10 июля он слушал отчет о том, как россияне сбивали якобы украинские ракеты 9 июля.

Блогер Роман Шрайк обратил внимание сразу на три загадочных момента, связанных с появлением оккупанта.

В частности, первым странным моментом было само появление герасимова. Еще один момент — о ситуации ему докладывал не лично председатель Воздушно-космических сил россии сергей суровикин, а один из его подчиненных. Интересно, что ранее активно распространяли информацию о предполагаемом аресте суровикина.

"суровикина после пьяного обращения к пригожину так и не видно", — пишет блогер.

Также он обратил внимание на подробности отчета.

"Доклад о том, что на Крымский мост летело 3 ракеты (уничтожены), а на аэродром Шайковка — 2 (сбиты с курса РЭБ). Ракета/ракеты по Шайковке — это то же, за что медведев вчера обещал очередной ядерный армагеддон", - добавил он.

Отметим, что 9 июля пропагандисты активно писали о том, что ВСУ якобы наносили удары АЭС в Смоленской области, но ракеты до цели не долетели. На фоне этого экс-президент россии дмитрий медведев пригрозил ударом по АЭС в Украине и Восточной Европе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 июля россияне ударили ракетами по Николаеву.