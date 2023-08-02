В рф бывший военный угрожал взорвать гранату на трассе: к нему приехал глава Башкирии (фото, видео)

Из-за угрозы подрыва движение на трассе временно перекрыли

На Нагаевском шоссе в российской городе Уфа бывший военнослужащий угрожал взорвать гранату. Он ехал на психиатрическую экспертизу, но по дороге сбежал с нее и устроил на дороге дебош. В связи с происшествием к нему на переговоры приехал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Как выяснилось, мужчина был добровольцем, но сбежал из воинской части, после чего на него было возбуждено уголовное дело. В среду, 2 августа, его везли на психиатрическую экспертизу, однако "воину" удалось сбежать. Он встал неподалеку от заправки "Лукойл" и стал угрожать подрывом. В связи с этим движение на трассе было временно перекрыто.

"Бывший военный, который угрожает взорвать трассу в Уфе. Требует переговоров лично с главой Башкортостана Радием Хабировым, сообщает наш источник", — говорится в сообщении.

После требований злоумышленника Радий Хабиров лично отправился на встречу с ним.

"Полицейские до этого вели с неадекватом переговоры около двух часов. Он требовал встречи с Хабировым", — пишет паблик.

После проведения переговоров мужчина согласился сдаться передать гранату сотрудникам Росгвардии.

Фото - Telegram-канал SHOT

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ростовской области российский военный украл несколько десятков гранат, сложил их в вещмешок и прятал в поле.