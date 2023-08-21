Россияне заявили о захвате села под Купянском: в сети быстро раскусили видеофейк

В который раз вранье оккупантов было раскрыто

Россияне продолжают пополнять свою копилку вранья, создавая новые фейки и на сей раз они выдумали захват села Синьковка на Купянском направлении. Свою ложь они попытались подтвердить видео, но как оказалось, оно прошлогоднее и на нем совершенно другая территория.

Так, в понедельник, 21 августа, российские паблики и пропагандистские СМИ стали массово публиковать информацию о якобы захвате села и полном выходе из него украинских военных.

Также об этом на своей странице в соцсетях сообщила российская пропагандистка маргарита симоньян.

"Наши ребята говорят, мы взяли Синьковку на Купянском направлении", — заявила она.

Однако радость россиян длилась недолго, ведь уже совсем скоро их вывели на чистую воду и показали, что это всего лишь очередной фейк. OSINT-аналитик Def Mon провел небольшое расследование и выяснил, где и когда на самом деле было снято видео. На своей странице в Twitter он написал следующее:

"Это видео, как утверждалось, в Синьковке, на самом деле снято в Вороново к югу от Северодонецка (уже год оккупированного села, — Ред)".

Реакция соцсетей

Пользователи сети лишь посмеялись с новой "победы" россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне российские оккупанты отразили вымышленное контрнаступление украинских военных. Захватчики придумали, что им якобы удалось его сорвать. Вот только главный нюанс в том, что на тот момент оно еще даже не было начато.