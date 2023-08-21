Росіяни заявили про захоплення села під Куп’янськом: у мережі швидко розкусили відеофейк

Вкотре брехня окупантів була розкрита

Росіяни продовжують поповнювати свою скарбничку брехні, створюючи нові фейки і цього разу вони вигадали захоплення села Сіньківка на Куп’янському напрямі. Свою брехню вони спробували підтвердити відео, але, як виявилося, воно торішнє і на ньому зовсім інша територія.

Так, у понеділок, 21 серпня, російські паблики та пропагандистські ЗМІ стали масово публікувати інформацію про нібито захоплення села та повний вихід із нього українських військових.

Також про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила російська пропагандистка маргариту симоньян.

"Наші хлопці кажуть, ми взяли Сіньківку на Куп’янському напрямі", — заявила вона.

Однак радість росіян тривала недовго, адже вже зовсім скоро їх вивели на чисту воду і показали, що це лише черговий фейк. OSINT-аналітик Def Mon провів невелике розслідування та з’ясував, де і коли насправді було знято відео. На своїй сторінці у Twitter він написав таке:

"Це відео, як стверджувалося, у Сіньківці, насправді знято у Вороновому на південь від Сєвєродонецька ( вже рік окупованого села, — Ред) ".

Реакція соцмереж

Користувачі мережі лише посміялися з нової "перемоги" росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні російські окупанти відобразили вигаданий контрнаступ українських військових. Загарбники вигадали, що їм нібито вдалося його зірвати. Ось тільки головний нюанс у тому, що на той момент воно ще навіть не розпочато.