В россии начали сносить кладбища "Вагнера": выбросили кресты и венки, могилы сравняли с землей (видео)

Россияне возмущены происходящим

После вероятной смерти главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в россии начали сносить могилы на кладбище, которое он ранее открывал в Самарской области. В сети появилось видео, на котором видно, что часть крестов снесли и выбросили вместе с венками.

Речь идет о кладбище в селе Николаевка, где захоронены наемники ЧВК "Вагнера", принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины. Посетивший это место россиянин пожаловался в сети, что могилы "вагнеровцев" начали внезапно сносить.

"Вот здесь на этой дорожке, где были могилы. Здесь все снесено. Вы че творите-то, ребят? Это же кощунство. Люди гибли за россию, а вы тут с землей сравняли все могилы", — заявил он.

На кадрах видно, что часть кладбища уже превратилась в обычный участок дороги, а все кресты и могилы были выброшены в кучу на его территории.

Отметим, что в середине апреля текущего года евгений пригожин открыл стелу с надписью "Здесь захоронены бойцы ЧВК Вагнер погибшие за родину 2022-2023" на кладбище "вагнеровцев" под Самарой. Там было порядка 200 могил наемников из разных уголков россии.

Само Николаевское кладбище находится в 20 км от центра Самары. В одной из его частей совсем старые могилы, в другой — захоронения 2019-2020-х годов. В 2022 году новые могилы стали появляться на этом кладбище с небывалой скоростью. Внутри новой части и располагается "Аллея ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной в сети появились снимки со спутника, на котором показали тайное кладбище "Вагнера" в Краснодарском крае. Только за одну неделю там появилось порядка 400 новых могил.