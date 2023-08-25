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У росії почали зносити цвинтарі "Вагнера": викинули хрести та вінки, могили зрівняли із землею (відео)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Що зараз відбувається на цвинтарі "Вагнера" Новина оновлена 25 серпня 2023, 15:35
Що зараз відбувається на цвинтарі "Вагнера". Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни обурені тим, що відбувається

Після ймовірної смерті голови ПВК "Вагнера" євгенія пригожина у росії почали зносити могили на цвинтарі, який він раніше відкривав у Самарській області. У мережі з’явилося відео, на якому видно, що частину хрестів знесли та викинули разом із вінками.

Йдеться про цвинтар у селі Миколаївка, де поховані найманці ПВК "Вагнера", які брали участь у бойових діях на території України. Росіянин, який відвідав це місце, поскаржився в мережі, що могили "вагнерівців" почали раптово зносити.

"Ось тут на цій доріжці, де були могили. Тут все знесено. Ви що творите, хлопці? Це ж блюзнірство. Люди гинули за росію, а ви тут із землею зрівняли всі могили", — заявив він.

На кадрах видно, що частина цвинтаря вже перетворилася на звичайну ділянку дороги, а всі хрести та могили були викинуті на купу на його території.

Зазначимо, що в середині квітня поточного року євгеній пригожин відкрив стелу з написом "Тут поховані бійці ПВК Вагнер, які загинули за батьківщину 2022-2023" на цвинтарі "вагнерівців" під Самарою. Там було близько 200 могил найманців із різних куточків росії.

Сам Миколаївський цвинтар знаходиться за 20 км від центру Самари. В одній з його частин є зовсім старі могили, в іншій — поховання 2019-2020-х років. 2022 року нові могили стали з’являтися на цьому цвинтарі з небувалою швидкістю. Усередині нової частини й розташовується "Алея ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні в мережі з’явилися знімки із супутника, на якому показали таємний цвинтар "Вагнера" у Краснодарському краї. Лише за тиждень там з’явилося близько 400 нових могил.

Теги:
#Росія #Цвинтар #Самарська область #Євген Пригожин #ПВК Вагнера