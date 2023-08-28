ФСБ раструбило о поимке "американского шпиона": говорят, он уже сдал начальство (видео)

Задержанному было предъявлено обвинение

Федеральная служба безопасности задержала бывшего сотрудника генконсульства Соединенных Штатов Америки во Владивостоке Роберта Шонова. Его подозревают в сборе информации насчет полномасштабной войны в Украине и процессе мобилизации в россии.

Подозреваемый якобы собирал данные о ходе так называемой в россии "СВО" и протестной активности россиян в преддверии выборов президента в рф. Информация об этом была опубликована на сайте ФСБ.

"С сентября 2022 года до момента задержания Шонов Р.Р. за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции (то есть полномасштабной войны в Украине, — Ред.), мобилизационных процессах в регионах россии, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента российской федерации в 2024 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".

В то же время "Медиазона" пишет о том, что ФСБ вызвала на допрос двоих сотрудников посольства США, против которых дал показания задержанный. Таким образом, повестки на допрос получили Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн.

По данным спецслужбы, Бернстайн и Силлион давали Шонову задания по сбору информации о ходе войны, проблемных моментах в рф и прочее. В замен он должен был получить вознаграждение.

Отмечается, что представители посольства Штатов не комментировали задержание Шонова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на территории Польши поймали российских шпионов. Они распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Варшаве и Кракове.