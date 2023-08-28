ФСБ розтрубило про затримання "американського шпигуна": кажуть, він уже здав начальство (відео)

Затриманому було пред’явлено звинувачення

Федеральна служба безпеки затримала колишнього співробітника генконсульства Сполучених Штатів Америки у Владивостоці Роберта Шонова. Його підозрюють у збиранні інформації щодо повномасштабної війни в Україні та процесі мобілізації у росії.

Підозрюваний нібито збирав дані про хід так званої в росії "СВО" та протестної активності росіян напередодні виборів президента у рф. Інформація про це опубліковано на сайті ФСБ.

"З вересня 2022 року до моменту затримання Шонов Р.Р. за матеріальну винагороду виконував завдання співробітників політичного відділу посольства США в Москві Сілліна Джеффрі та Бернстайна Девіда щодо збору інформації про хід спеціальної військової операції (тобто повномасштабної війни в Україні, — Ред.), мобілізаційні процеси в регіонах росії, про проблемні моменти та оцінку їхнього впливу на протестну активність населення напередодні виборів президента російської федерації у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманому було пред’явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275.1 КК Росії "Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою".

Водночас "Медіазона" пише про те, що ФСБ викликала на допит двох співробітників посольства США, проти яких дав свідчення затриманий. Таким чином, повістки на допит отримали Джеффрі Сіллін та Девід Бернстайн.

За даними спецслужби, Бернстайн і Силліон давали Шонову завдання зі збору інформації про перебіг війни, проблемні моменти в росії та інше. На заміну він мав отримати винагороду.

Зазначається, що представники посольства Штатів не коментували затримання Шонова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на території Польщі впіймали російських шпигунів. Вони розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Варшаві та Кракові.