Оккупант очень спешил вернуться на войну

Хотя простые россияне не перестают поддерживать так называемую "СВО" (войну в Украине), но к ее участникам относятся, мягко говоря, без уважения. В Екатеринбурге одного из них избили до смерти.

Об этом пишут росСМИ. Дмитрий Терзи приехал из оккупированного Луганска на похороны брата.

По словам сестры, хотя у россиянина оставалось еще несколько дней отпуска после похорон, он спешил вернуться на войну. После встречи с племянниками, женщина отвезла его к военной части.

Что было дальше неизвестно, но в ночь на 11 сентября, оккупант почему-то "уснул на лавочке". Там его побили несколько человек, вокруг были следы крови. Его забрала "скорая", врачи диагностировали у Терзи разрыв селезенки, переломы рёбер, также было проткнуто легкое. На следующий день участник так называемой "СВО" умер в реанимации.

В справке о его смерти сказано, что оккупант скончался из-за осложнения нескольких травм, в частности травмы селезенки, а также — "травмы, вызванной тупым предметом с неопределенными намерениями, в неуточненном месте". Подозреваемого в его избиении задержали.

Как рассказывал "Телеграф", в россии с почестями похоронили преступника, жестоко убившего собственную мать. В колонии его завербовал "Вагнер", на войне в Украине он был ликвидирован. В некрологе убийца назван "героем", "творческой личностью", и "человеком с добрым сердцем".