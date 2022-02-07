Лукашенко рассказал, какой национальности Бог

По мнению Лукашенко, именно Бог помог ему стать президентом Беларуси

Непризнанный мировым сообществом глава Беларуси Александр Лукашенко после выпада против Украины отличился новым заявлением — в этот раз на тему религии, назвав Бога белорусом по национальности.

Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

По его словам, Бог является белорусом по национальности. Более того, сегодня Господь активно поддерживает власти Республики Беларусь и его, в частности.

"Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", — заверил Александр Лукашенко.

Напомним, что это далеко не первое одиозное заявление Александра Лукашенко за последнее время. В частности, он нахамил президенту Украины Владимиру Зеленскому, усомнившись в его умственных способностях. Затем оценил шансы на вступление Украины в "новый СССР", назвав срок в 15 лет. Также успел найти "украинский след" в прошлогодних протестах в Беларуси.

К слову, в Украине Лукашенко нашли чем ответить и пригласили его вместе с Путиным в ад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобным заявлением отличился и лидер "Коммунистической партии" России 77-летний Геннадий Зюганов — он назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты, а его проповеди моральным кодексом "строителей коммунизма".