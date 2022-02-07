Укр

Лукашенко рассказал, какой национальности Бог

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Лукашенко уверен, что ему помогает Бог Новость обновлена 07 февраля 2022, 13:34
Лукашенко уверен, что ему помогает Бог

По мнению Лукашенко, именно Бог помог ему стать президентом Беларуси

Непризнанный мировым сообществом глава Беларуси Александр Лукашенко после выпада против Украины отличился новым заявлением — в этот раз на тему религии, назвав Бога белорусом по национальности.

Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

По его словам, Бог является белорусом по национальности. Более того, сегодня Господь активно поддерживает власти Республики Беларусь и его, в частности.

"Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", — заверил Александр Лукашенко.

Напомним, что это далеко не первое одиозное заявление Александра Лукашенко за последнее время. В частности, он нахамил президенту Украины Владимиру Зеленскому, усомнившись в его умственных способностях. Затем оценил шансы на вступление Украины в "новый СССР", назвав срок в 15 лет. Также успел найти "украинский след" в прошлогодних протестах в Беларуси.

К слову, в Украине Лукашенко нашли чем ответить и пригласили его вместе с Путиным в ад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобным заявлением отличился и лидер "Коммунистической партии" России 77-летний Геннадий Зюганов — он назвал Иисуса Христа первым коммунистом планеты, а его проповеди моральным кодексом "строителей коммунизма".

Теги:
#Беларусь #Александр Лукашенко #Заявление #Религия #Бог
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