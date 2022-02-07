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Лукашенко розповів, якої національності Бог

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Лукашенко впевнений, що йому допомагає Бог Новина оновлена 07 лютого 2022, 13:34
Лукашенко впевнений, що йому допомагає Бог

На думку Лукашенка, саме Бог допоміг йому стати президентом Білорусі.

Невизнаний світовою спільнотою глава Білорусі Олександр Лукашенко після випаду проти України відзначився новою заявою — цього разу на тему релігії, назвавши Бога білорусом за національністю.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За його словами, Бог є білорусом за національністю. Більше того, сьогодні Господь активно підтримує владу Республіки Білорусь та його, зокрема.

"Та й не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще при нагоді допомагає", — запевнив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що це далеко не перша одіозна заява Олександра Лукашенка за останній час. Зокрема, він нахамив президенту України Володимиру Зеленському, засумнівавшись у його розумових здібностях. Потім оцінив шанси на вступ України до "нового СРСР", назвавши термін у 15 років. Також встиг знайти "український слід" у минулорічних протестах у Білорусі.

До речі, в Україні Лукашенка знайшли чимось відповісти та запросили його разом з Путіним до пекла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подібною заявою відзначився і лідер "Комуністичної партії" Росії 77-річний Геннадій Зюганов — він назвав Ісуса Христа першим комуністом планети, а його проповіді — моральним кодексом "будівельників комунізму".

Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко #Заява #Релігія #Бог
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