Лукашенко розповів, якої національності Бог

На думку Лукашенка, саме Бог допоміг йому стати президентом Білорусі.

Невизнаний світовою спільнотою глава Білорусі Олександр Лукашенко після випаду проти України відзначився новою заявою — цього разу на тему релігії, назвавши Бога білорусом за національністю.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За його словами, Бог є білорусом за національністю. Більше того, сьогодні Господь активно підтримує владу Республіки Білорусь та його, зокрема.

"Та й не тільки сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще при нагоді допомагає", — запевнив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що це далеко не перша одіозна заява Олександра Лукашенка за останній час. Зокрема, він нахамив президенту України Володимиру Зеленському, засумнівавшись у його розумових здібностях. Потім оцінив шанси на вступ України до "нового СРСР", назвавши термін у 15 років. Також встиг знайти "український слід" у минулорічних протестах у Білорусі.

До речі, в Україні Лукашенка знайшли чимось відповісти та запросили його разом з Путіним до пекла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подібною заявою відзначився і лідер "Комуністичної партії" Росії 77-річний Геннадій Зюганов — він назвав Ісуса Христа першим комуністом планети, а його проповіді — моральним кодексом "будівельників комунізму".