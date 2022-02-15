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Не только в Украину: США призвали своих граждан не ездить еще в две страны

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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В США опасаются за своих граждан Новость обновлена 15 февраля 2022, 11:33
В США опасаются за своих граждан

Госдеп выпустил новые рекомендации для путешественников по разным регионам мира.

Американцам рекомендовали покинуть Беларусь и регион Молдовы Приднестровье из-за рисков, связанных с вероятной российской агрессией. Ранее подобный совет выпустили и в отношении Украины.

В сообщениях Госдепа отмечено, что граждане должны немедленно уехать. Также напоминается, что распоряжение о выезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске было выдано 31 января, и что в Беларуси есть риск задержания и "произвольного применения законов".

"Гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь", — сказано в сообщении.

"Красный", 4 уровень с отметкой "не путешествовать" назначен также и Молдове. Американским гражданам рекомендуют не посещать Приднестровье из-за перемещений войск России вокруг Украины и конфликта между регионом и центральной властью. Также советуют покинуть регион немедленно.

Отметим, что 14 февраля Молдовой и Беларусью Госдеп не ограничился и рекомендовал не ездить еще в несколько стран — Азербайджан, Индонезию, Южную Корею, Эсватини и другие. Чаще всего совет не посещать страну связан с коронавирусом.

Ранее "Телеграф" писал, что Украину своим гражданам рекомендовали покинуть часть государств, а россияне вывозят дипломатов. Это связано с тем, что ряд медиа опубликовал вероятную дату начала вторжения — 16 февраля.

При этом эксперты по-разному оценивают перспективы вторжения России в Украину. Они связывают информационную кампанию вокруг этой темы с геополитическими интересами других стран.

Теги:
#США #Молдова #Беларусь
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