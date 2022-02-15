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Не лише в Україну: США закликали своїх громадян не їздити ще до двох країн

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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У США побоюються за своїх громадян
У США побоюються за своїх громадян

Держдеп випустив нові рекомендації для мандрівників різними регіонами світу.

Американцям рекомендували залишити Білорусь та регіон Молдови Придністров’я через ризики, пов’язані з ймовірною російською агресією. Раніше подібну раду випустили і щодо України.

У повідомленнях Держдепу зазначено, що громадяни мають негайно виїхати. Також нагадується, що розпорядження про виїзд членів сімей держслужбовців США з посольства в Мінську було видано 31 січня, і що в Білорусі є ризик затримання та "довільного застосування законів".

"Громадянам США настійно не рекомендується їздити до Білорусі", — сказано в повідомленні.

"Червоний", 4 рівень з позначкою "не мандрувати" призначено також і Молдові. Американським громадянам рекомендують не відвідувати Придністров’я через переміщення військ Росії навколо України та конфлікт між регіоном та центральною владою. Також радять покинути регіон негайно.

Зазначимо, що 14 лютого Молдовою та Білоруссю Держдеп не обмежився та рекомендував не їздити ще до кількох країн — Азербайджану, Індонезії, Південної Кореї, Есватіні та інших. Найчастіше порада не відвідувати країну пов’язана з коронавірусом.

Раніше "Телеграф" писав, що з України поїхали низка дипломатів західних країн, а також Росії.

Теги:
#США #Молдова #Білорусь
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