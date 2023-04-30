Им это невыгодно: крупные страны отказались выступить против россии в войне - "данные" Пентагона

Речь идет о четырех ключевых странах

Несколько развивающихся стран стремятся избежать усиливающегося противостояния между Соединенными Штатами Америки, россией и Китаем и, в некоторых случаях, используют это соперничество в своих целях. Это в свою очередь ставит под угрозу глобальную повестку дня президента США Джо Байдена.

В данном случае речь идет об Индии, Бразилии, Пакистане и Египте. Они пытаются сохранить лояльность в эпоху, когда Америка больше не является бесспорной сверхдержавой в мире. Об этом свидетельствуют секретные документы американской разведки, которые были слиты в сеть, сообщает The Washington Post.

По мнению научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Матиаса Спектора, развивающиеся страны перестраиваются в момент, когда Штаты сталкиваются с новой мощной конкуренцией, так как Китай показывает новое экономическое и военное давление, а рф, хоть и является ослабленной из-за полномасштабной войны в Украине, демонстрирует способность отражать давление Запада.

"Неясно, кто окажется в выигрышной позиции через 10 лет, поэтому им необходимо диверсифицировать свои риски и хеджировать свои ставки", — подчеркнул Спектор.

В материале отмечается, что это, очевидно, в Пакистан, получивший миллиарды долларов в виде помощи от Штатов в области экономики и безопасности после 11 сентября, теперь зависит китайских инвестиций и кредитов. В феврале 2023, когда Ассамблея ООН проголосовала за украинскую "формулу мира", Пакистан в то же время был среди 32 других стран, которые воздержались.

В еще одном слитом в сеть документе была информация о том, что Индия также избегала принимать сторону Штатов и рф в ходе разговора между индийским советником по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом и его российским коллегой Николаем Патрушевым.

Знакомые с позицией Индии источники отмечают, что страна не поддерживает полномасштабную войну, начатую россией и свое осуждение премьер-министр Нарендра Моди передал владимиру путину. Однако Индия давно полагается на поддержку москвы в ООН и не имеет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с россией.

Матиас Спектор также подчеркнул, что несмотря на попытки администрации президента США уговорить, а не запугать развивающиеся страны, чтобы они поддержали ее глобальные приоритеты, они, вероятно, сохранят осторожность.

"Эти страны смотрят на США, и США гораздо сильнее их. Когда вы имеете дело с мамонтом, не имеет значения, симпатизирует ли мамонт тому, что вы говорите. Когда он движется, земля все равно трясется", – добавил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Китай ответил на требование Штатов не продавать россии оружие, которое страна-агрессор затем будет использовать против Украины.