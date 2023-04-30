Їм це невигідно: великі країни відмовилися виступити проти росії у війні — "дані" Пентагону

Йдеться про чотири ключові країни

Декілька країн, що розвиваються, прагнуть уникнути посилення протистояння між Сполученими Штатами Америки, росією і Китаєм і, в деяких випадках, використовують це суперництво у своїх цілях. Це, своєю чергою, ставить під загрозу глобальний порядок денний президента США Джо Байдена.

У цьому випадку йдеться про Індію, Бразилію, Пакистан і Єгипет. Вони намагаються зберегти лояльність в епоху, коли Америка більше не є безперечною наддержавою у світі. Про це свідчать секретні документи американської розвідки, злиті в мережу, повідомляє The Washington Post.

На думку наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний світ Матіаса Спектора, країни, що розвиваються, перебудовуються в момент, коли Штати стикаються з новою потужною конкуренцією, оскільки Китай показує новий економічний і військовий тиск, а рф, хоч і є ослабленою через повномасштабну війну в Україні, демонструє здатність відбивати тиск Заходу

"Неясно, хто опиниться у виграшній позиції через 10 років, тому їм необхідно диверсифікувати свої ризики та хеджувати свої ставки", — наголосив Спектор.

У матеріалі зазначається, що, очевидно, Пакистан, який отримав мільярди доларів у вигляді допомоги від Штатів у галузі економіки та безпеки після 11 вересня, тепер залежить від китайських інвестицій та кредитів. У лютому 2023 року, коли Асамблея ООН проголосувала за українську "формулу світу", Пакистан водночас був серед 32 інших країн, які утрималися.

У ще одному злитому в мережу документі була інформація про те, що Індія також уникала прийняття сторони Штатів і роосії під час розмови між індійським радником з нацбезпеки Аджитом Кумаром Довалом та його російським колегою Миколою Патрушевим.

Знайомі з позицією Індії джерела зазначають, що країна не підтримує повномасштабну війну, започатковану росією та свій осуд прем’єр-міністр Нарендра Моді передав володимиру путіну. Однак Індія давно покладається на підтримку Москви в ООН і не має іншого вибору, як підтримувати енергетичні та економічні зв’язки з росією.

Матіас Спектор також підкреслив, що попри спроби адміністрації президента США вмовити, а не залякати країни, що розвиваються, щоб вони підтримали її глобальні пріоритети, вони, ймовірно, збережуть обережність.

"Ці країни дивляться на США, і США набагато сильніші за них. Коли ви маєте справу з мамонтом, не має значення, чи симпатизує мамонт тому, що ви кажете. Коли він рухається, земля все одно трясеться", — додав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Китай відповів на вимогу Штатів не продавати росії зброю, яку країна-агресор потім використовуватиме проти України.