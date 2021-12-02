"Почему не подумала о родных покойного? Им жить с этим": на Скороход напали хейтеры из-за аватарки с умершим Поляковым

На фото Поляков и Скороход очень счастливы, на что украинцы отреагировали неоднозначно

Спустя почти два месяца после таинственной гибели нардепа Антона Полякова его близкие продолжают оплакивать его скоропостижный уход. Пока правоохранители расследуют обстоятельства его смерти и ищут возможных убийц, возлюбленная Полякова — его коллега по Раде Анна Скороход — обновила фотографию на своей странице в "Фейсбуке". На снимке она стоит рядом с Антоном Поляковым в вышиванках, и они счастливо улыбаются фотографу. И невзирая на то, что Анна неоднократно заявляла, мол, эти отношения начались после официального развода обоих и в ноябре они должны были сыграть свадьбу, в сети снова вспыхнул скандал.

Под публикацией Анны Скороход — сотни комментариев от интернет-пользователей. Большинство грустит вместе с нардепом, оплакивая Полякова и говоря о том, что это потеря не только для его близких, но и для украинцев, которым он помогал и права которых отстаивал.

Анна Скороход и Антон Поляков, судя по фото, были очень счастливы вместе

Впрочем, нашлись и те, кто решил очернить репутацию обоих политиков.

Так, пользователь Анна Р. пишет, что Анна Скороход якобы специально выставляет фото с Антоном Поляковым, чтобы "причинить боль родным".

"Почему не подумала о родных покойного? Им жить с этим", — пишет некая Любовь Алексеевна.

Вторит ей и пользователь Ольга Ч.: "Анна, Вы прекрасно знаете, что у него была семья. Зачем выставляете такое фото? Не позорьте отца в глазах детей и не делайте больно жене (Поляков официально был разведен — ред)".

Реакция людей на новую аватарку Анны Скороход

Хоть Поляков не был женат, его возлюбленная подверглась критике

Украинцы реагируют на влюбленных Скороход и Полякова по-разному

Однако под подобными комментариями есть и немало ответов от людей, которые в курсе истории, хоть и из средств массовой информации.

"Не пишите глупостей, они были в разводе. Каждый имеет право на любовь", — говорит Катя Ф.

Большинство подписчиков отвечают хейтерам их же монетой, не понимая, зачем лить грязь на покойного и его чувства к Анне Скороход, подмечая, что политики были очень красивой парой.

"Какие вы были счастливые! Я сочувствую Вам… Дай бог, чтобы те, кто его убил, были наказаны. А я верю, что Вы этого добьетесь. Вы сильный человек, держитесь. Честно, пишу сейчас, и слезы на глазах… Я чужая, и мне больно. А Вам вообще больнее в миллион раз, если не больше", — пишет Надежда Д.

Люде сочувствуют потере Анны Скороход

Напомним, что Антона Полякова не стало ранним утром 8 октября. МВД все еще рассматривает несколько версий его смерти, хотя представители ведомства и заявляли, что уже "сложили пазл" благодаря доступу к телефону нардепа.

Также "Телеграф" рассказывал, кого Анна Скороход, у которой был роман с Поляковым, считает виновным в его гибели.