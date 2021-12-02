"Чому не подумала про рідних покійного? Їм жити з цим": на Скороход напали хейтери через аватарку з померлим Поляковим

На фото Поляков та Скороход дуже щасливі, на що українці відреагували неоднозначно

Майже через два місяці після таємничої загибелі нардепа Антона Полякова його близькі продовжують оплакувати його раптову смерть. Поки правоохоронці розслідують обставини та шукають можливих убивць, кохана Полякова – його колега по Раді Анна Скороход – оновила фотографію на своїй сторінці у "Фейсбуці". На знімку вона стоїть поряд з Антоном Поляковим у вишиванках і вони щасливо посміхаються фотографу. І незважаючи на те, що Анна неодноразово заявляла, мовляв, ці стосунки почалися після офіційного розлучення обох і в листопаді вони мали зіграти весілля, в мережі знову спалахнув скандал.

Під публікацією Анни Скороход – сотні коментарів від інтернет-користувачів. Більшість сумує разом із нардепом, оплакуючи Полякова і говорячи про те, що це втрата не лише для його близьких, а й для українців, яким він допомагав та права яких відстоював.

Анна Скороход та Антон Поляков, судячи з фото, були дуже щасливі разом

Втім, знайшлися й ті, хто вирішив очорнити репутацію обох політиків.

Так, користувач Ганна Р. пише, що Анна Скороход нібито спеціально виставляє фото з Антоном Поляковим, щоб "заподіяти біль рідним".

"Чому не подумала про рідних покійного? Їм жити з цим", — пише Любов Олексіївна.

Вторить їй і користувач Ольга Ч.: "Анна, Ви прекрасно знаєте, що у нього була сім’я. Навіщо виставляєте таке фото? Не ганьбіть батька в очах дітей і не робіть боляче дружині (Поляков офіційно був розлучений — ред)".

Реакція людей на нову аватарку Анни Скороход

Хоча Поляков не був одружений, його кохану розкритикували

Українці реагують на закоханих Скороход та Полякова по-різному

Проте під подібними коментарями є чимало відповідей від людей, які знають історію, хоч і із засобів масової інформації.

"Не пишіть дурниць, вони були розлучені. Кожен має право на кохання", — каже Катя Ф.

Більшість передплатників відповідають хейтерам їхньою ж монетою, не розуміючи, навіщо лити бруд на покійного та його почуття до Анни Скороход, зауважуючи, що політики були дуже гарною парою.

"Які ви були щасливі! Я співчуваю Вам... Дай бог, щоб ті, хто його вбив, були покарані. А я вірю, що Ви цього досягнете. Ви сильна людина, тримаєтеся. Чесно, пишу зараз, і сльози на очах... Я чужа, і мені боляче. А Вам взагалі болючіше в мільйон разів, якщо не більше", — пише Надія Д.

Люді співчувають втраті Анни Скороход

Нагадаємо, що Антона Полякова не стало рано вранці 8 жовтня. МВС все ще розглядає кілька версій його смерті, хоча представники відомства і заявляли, що вже "склали пазл" завдяки доступу до телефону нардепа.

Також "Телеграф" розповідав, кого Анна Скороход, яка мала роман з Поляковим, вважає винним у його загибелі.