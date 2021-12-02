Рус

"Чому не подумала про рідних покійного? Їм жити з цим": на Скороход напали хейтери через аватарку з померлим Поляковим

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
333
Анна Скороход та Антон Поляков збиралися побратися, але нардепа не стало... Новина оновлена 02 грудня 2021, 11:18
Анна Скороход та Антон Поляков збиралися побратися, але нардепа не стало...

На фото Поляков та Скороход дуже щасливі, на що українці відреагували неоднозначно

Майже через два місяці після таємничої загибелі нардепа Антона Полякова його близькі продовжують оплакувати його раптову смерть. Поки правоохоронці розслідують обставини та шукають можливих убивць, кохана Полякова – його колега по Раді Анна Скороход – оновила фотографію на своїй сторінці у "Фейсбуці". На знімку вона стоїть поряд з Антоном Поляковим у вишиванках і вони щасливо посміхаються фотографу. І незважаючи на те, що Анна неодноразово заявляла, мовляв, ці стосунки почалися після офіційного розлучення обох і в листопаді вони мали зіграти весілля, в мережі знову спалахнув скандал.

Під публікацією Анни Скороход – сотні коментарів від інтернет-користувачів. Більшість сумує разом із нардепом, оплакуючи Полякова і говорячи про те, що це втрата не лише для його близьких, а й для українців, яким він допомагав та права яких відстоював.

Анна Скороход та Антон Поляков, судячи з фото, були дуже щасливі разом
Анна Скороход та Антон Поляков, судячи з фото, були дуже щасливі разом

Втім, знайшлися й ті, хто вирішив очорнити репутацію обох політиків.

Так, користувач Ганна Р. пише, що Анна Скороход нібито спеціально виставляє фото з Антоном Поляковим, щоб "заподіяти біль рідним".

"Чому не подумала про рідних покійного? Їм жити з цим", — пише Любов Олексіївна.

Вторить їй і користувач Ольга Ч.: "Анна, Ви прекрасно знаєте, що у нього була сім’я. Навіщо виставляєте таке фото? Не ганьбіть батька в очах дітей і не робіть боляче дружині (Поляков офіційно був розлучений — ред)".

Реакція людей на нову аватарку Анни Скороход
Реакція людей на нову аватарку Анни Скороход
Хоча Поляков не був одружений, його кохану розкритикували
Хоча Поляков не був одружений, його кохану розкритикували
Українці реагують на закоханих Скороход та Полякова по-різному
Українці реагують на закоханих Скороход та Полякова по-різному

Проте під подібними коментарями є чимало відповідей від людей, які знають історію, хоч і із засобів масової інформації.

"Не пишіть дурниць, вони були розлучені. Кожен має право на кохання", — каже Катя Ф.

Більшість передплатників відповідають хейтерам їхньою ж монетою, не розуміючи, навіщо лити бруд на покійного та його почуття до Анни Скороход, зауважуючи, що політики були дуже гарною парою.

"Які ви були щасливі! Я співчуваю Вам... Дай бог, щоб ті, хто його вбив, були покарані. А я вірю, що Ви цього досягнете. Ви сильна людина, тримаєтеся. Чесно, пишу зараз, і сльози на очах... Я чужа, і мені боляче. А Вам взагалі болючіше в мільйон разів, якщо не більше", — пише Надія Д.

Люді співчувають втраті Анни Скороход
Люді співчувають втраті Анни Скороход

Нагадаємо, що Антона Полякова не стало рано вранці 8 жовтня. МВС все ще розглядає кілька версій його смерті, хоча представники відомства і заявляли, що вже "склали пазл" завдяки доступу до телефону нардепа.

Також "Телеграф" розповідав, кого Анна Скороход, яка мала роман з Поляковим, вважає винним у його загибелі.

Теги:
#Реакція #Відносини #Смерть #Антон Поляков #Анна Скороход
Юрій Сапронов
Інтерв'ю
Коля Харківський точно сяде у в’язницю, а батьки отримають умовний термін та розголос, – Юрій Сапронов
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Юрій Сапронов
Коля Харківський точно сяде у в’язницю, а батьки отримають умовний термін та розголос, – Юрій Сапронов
Дата публікації
Категорія
Уламки автомобіля довелося збирати по всій дорозі
У центрі Києва п’яний таксист влаштував масштабну ДТП (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
За добу госпіталізовано три тисячі людей
Число нових випадків зараження знову зросло, у лідери вирвався Київ: ситуація з COVID-19 в Україні на 2 грудня
Дата публікації
Категорія
На вибір пропонують багато різноманітних солодощів українського виробника
У Криму торгують цукерками "Рошен" (фотофакт)
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко
Шевченко назвав причину розгромної поразки від "Мілана"