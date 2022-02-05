"Он сам рвался в армию": сестра Рябчука рассказала детали о брате (видео)

Женщина считает, что в службе Рябчука было что-то подозрительное.

Трагедия в Днепре, когда солдат Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев и гражданскую женщину, вызвала немалый общественный резонанс и породила множество слухов о его детстве и причинах поступка.

Журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук пообщался с сестрой Артемия Юлией, чтобы развенчать часть из них.

Она подтвердила, что семья действительно верующая, евангельские-христиане баптисты, но опровергла то, что они держались особняком. Друзья были и у Артемия, он был лидером, увлекался спортом, играл на фортепиано, кларнете, записывал электронную музыку. Юлия много лет (с 2013 живет в России), мать жила с братом в Одесской области. Проведя его в армию — отправилась к дочери помочь с детьми. Спецподготовки по стрельбе у парня не было.

"Он сам рвался в армию, он сам хотел отслужить, он не понимал, зачем избегать. Приехал туда на курс молодого бойца, он был доволен, весьма доволен, потому что там все ребята одногодки, примерно одни интересы", — рассказывает Юлия, но отмечает, что ситуация изменилась, когда он попал в часть Нацгвардии. Артемий не рассказывал ничего, упоминал только про строгость.

"Мы заподозрили что-то неладное спустя время. У него лексикон изменился в переписке, мама обратила внимание на новые слова", вспоминает женщина. Также парень попросил деньги на ремонт телефона, но сестра считает, что это мог быть не он и что телефон могли забрать. В поддержку своей точки зрения она приводит факт того, что Рябчук перестал общаться с лучшим другом.

Интервью с сестрой Артемия Рябчука

Юлия рассказала, что его могло что-то "допечь" очень серьезное, мстительным парень не был и надеется на прозрачное и справедливое расследование всех фактов. Она также отметила, что правоохранители не выходили на связь ни с ней, ни с матерью.

Ранее "Телеграф" писал, что Артемий Рябчук отказался от своих первоначальных показаний. До этого, по его просьбе, подозреваемого направили в СИЗО, а не на гауптвахту.

Напомним, во время стрельбы на заводе "Южмаш" погибли пятеро человек, включая женщину на проходной. Столько же были ранены. После задержания Рябчука, начали появляться неприглядные подробности о военной части, где он служил.