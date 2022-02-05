"Він сам рвався до армії": сестра Рябчука розповіла деталі про брата (відео)

Жінка вважає, що у службі Рябчука було щось підозріле.

Трагедія у Дніпрі, коли солдат Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі та цивільну жінку, викликала чималий суспільний резонанс і породила безліч чуток про його дитинство та причини вчинку.

Журналіст та екснардеп Ігор Мосійчук поспілкувався із сестрою Артемія Юлією, щоб розвінчати частину з них.

Вона підтвердила, що сім’я справді віруюча, євангельські християни-баптисти, але спростувала те, що вони трималися осторонь. Друзі були і у Артемія, він був лідером, захоплювався спортом, грав на фортепіано, кларнеті, записував електронну музику. Юлія багато років (з 2013 живе в Росії), мати жила з братом на Одещині. Провівши його в армію, вирушила до дочки допомогти з дітьми. Спецпідготовки зі стрільби у хлопця не було.

"Він сам рвався в армію, він сам хотів відслужити, він не розумів, навіщо уникати. Приїхав туди на курс молодого бійця, він був задоволений, дуже задоволений, бо там усі хлопці однолітки, приблизно одні інтереси ", — розповідає Юлія, але зазначає, що ситуація змінилася, коли він потрапив до частини Нацгвардії. Артемій не розповідав нічого, згадував лише про суворість.

"Ми запідозрили що щось негаразд згодом. У нього лексикон змінився у листуванні, мама звернула увагу на нові слова", згадує жінка. Також хлопець попросив гроші на ремонт телефону, але сестра вважає, що це міг бути не він, і що телефон могли забрати. На підтримку свого погляду вона наводить факт того, що Рябчук перестав спілкуватися з найкращим другом.

Інтерв’ю із сестрою Артемія Рябчука

Юлія розповіла, що його могло щось "допекти" дуже серйозне, мстивий хлопець не був і сподівається на прозоре та справедливе розслідування всіх фактів. Вона також наголосила, що правоохоронці не виходили на зв’язок ні з нею, ні з матір’ю.

Раніше "Телеграф" писав, що Артемій Рябчук відмовився від своїх первісних свідчень. До цього, на його прохання, підозрюваного направили до СІЗО, а не на гауптвахту.

Нагадаємо, під час стрілянини на заводі "Південмаш" загинули п’ятеро людей, включаючи жінку на прохідній. Стільки ж було поранено. Після затримання Рябчука почали з’являтися непривабливі подробиці про військову частину, де він служив.