Как пережить зиму и не мерзнуть: утепляем жилье своими руками и не дорого

Почти любую квартиру или дом в Украине можно сделать теплее без значительных финансовых трат

Ввиду развязанной россией широкомасштабной войны против Украины и проблем с энергоносителями как на всеукраинском уровне, так и региональных — с угрозой срыва отопительного сезона в ряде городов и областей страны, все более актуальным становится вопрос об утеплении жилья в преддверии холодов.

Понимая, что финансовое благосостояние большинства украинцев оставляет желать лучшего, в этом материале решили собрать несколько простых, а главное не требующих значительных финансовых влияний способов сохранить тепло в домах или квартирах.

Окна

Одной из ключевых зон наиболее высоких теплопотерь в помещениях являются окна.

Естественно, самым эффективным методом снизить теплопотери является замена старых окон на современные двух или трехкамерные стеклопакеты, однако ввиду дороговизны такой шаг сейчас доступен не всем. Следовательно, есть несколько шагов, которые позволят утеплить уже имеющиеся окна:

Ликвидация щелей. Обработайте щели силиконовым герметиком . Материал наносится между оконной рамой и подоконником или же между рамой и стеклом. Также подойдет монтажная пена — наносится между рамой и стеной. Еще одно решение: поставить прорезиненный уплотнитель, благодаря которому сохранится возможность свободно открывать и закрывать окно.

Обработайте щели . Материал наносится между оконной рамой и подоконником или же между рамой и стеклом. Также подойдет — наносится между рамой и стеной. Еще одно решение: поставить прорезиненный уплотнитель, благодаря которому сохранится возможность свободно открывать и закрывать окно. Пленка на стекла. При правильном процессе поклейки теплосберегающей пленки можно повысить температуру в комнате на 2-3 градуса, однако есть нюанс: важно наклеить пленку так, чтобы она полностью прилегала к поверхности окна. При использовании такой пленки пузырьков и складок быть не должно. Подобная пленка есть во многих стоительных супермаркетах и недорога в цене.

При правильном процессе поклейки можно повысить температуру в комнате на 2-3 градуса, однако есть нюанс: важно наклеить пленку так, чтобы она полностью прилегала к поверхности окна. При использовании такой пленки пузырьков и складок быть не должно. Подобная пленка есть во многих стоительных супермаркетах и недорога в цене. Еще одним вариантом может быть упаковочная пленка (та самая с воздушными пупырышками, которые многие так любят "лопать"). ее можно как наклеить, так и прикрепить к стеклу с помощью простой воды: просто намочите стекло и равномерно прижмите заранее подогнанный по размеру кусок упаковочной плёнки.

(та самая с воздушными пупырышками, которые многие так любят "лопать"). ее можно как наклеить, так и прикрепить к стеклу с помощью простой воды: просто намочите стекло и равномерно прижмите заранее подогнанный по размеру кусок упаковочной плёнки. "Нерабочие" (не открывающиеся) окна вообще рекомендуется полностью закрывать полиэтиленовой пленкой .

. Другими способами снизить теплопотери через окна являются такие шаги как своевременное открытие/закрытие жалюзи/штор (когда солнце светит в окно, нужно держать открытыми, и наоборот), а также плотное завешивание окна в пасмурное/ночное время (с ледует закрывать окна плотными шторами или даже старыми одеялами/другими плотными тканями подходящего размера).

(когда солнце светит в окно, нужно держать открытыми, и наоборот), а также ледует закрывать окна плотными шторами или даже старыми одеялами/другими плотными тканями подходящего размера). Правильное проветривание — также немаловажный момент. По словам экспертов по энергоэффективности, открытие форточки не проветривает, а остужает помещение. При желании действительно проветрить комнату, следует открыть настежь окна на минут пять: за это время воздух не успеет выстудить комнату, но успеет обновиться.

Входные двери

Входные двери в помещение являются вторым после окон источником потери тепла. Основная причина этого, как и в случае с окнами, — щели.

Для минимизации теплопотерь через двери следует восстановить плотность примыкания двери к дверной коробке . Сделать это можно разными способами: заделать большие щели монтажной пеной, использовать самоклеящиеся уплотнители, прикрепить специальную рейку с щеткой (крепится обычными шурупами к лицевой части двери снизу). Самоклеящиеся уплотнители — более дешёвый вариант на один сезон, рейки — несколько более дорогие, но вполне доступные, но главное — более износостойкие и прослужат несколько лет.

. Сделать это можно разными способами: заделать большие щели монтажной пеной, использовать самоклеящиеся уплотнители, прикрепить специальную рейку с щеткой (крепится обычными шурупами к лицевой части двери снизу). Самоклеящиеся уплотнители — более дешёвый вариант на один сезон, рейки — несколько более дорогие, но вполне доступные, но главное — более износостойкие и прослужат несколько лет. Если дверь одна и "холодная", то стоит оббить ее дермантином . В процессе дверное полотно покрывается тонким утеплителем, а затем обтягивается дерматином. В качестве утеплителя подойдет поролон, изолон, пенопласт и стекловата.

. В процессе дверное полотно покрывается тонким утеплителем, а затем обтягивается дерматином. В качестве утеплителя подойдет поролон, изолон, пенопласт и стекловата. Если есть финансовая возможность или наличие "лишней"/доступной двери, установите двойную дверь : металлическая внешняя — для защиты, а вот внутренняя как раз и выполняет роль тепло- и звукоизолятора.

: металлическая внешняя — для защиты, а вот внутренняя как раз и выполняет роль тепло- и звукоизолятора. Жителям многоквартирных домов не стоит забывать, что помимо дверей в вашу квартиру, есть также двери на лестничной площадке (у кого они остались). Стоит взять в привычку закрывать их, как и двери в подъездах. Для инициативных жильцов многоквартирных домов или управдомов также напоминание: утепление входной двери в подъезд или установка двух дверей способно повысить температуру в помещении на 1-2 °С.

Батареи

Рабочие батареи — ключевой источник тепла, особенно в квартирах высоток с центральным отоплением. Обсуждать в этом материале какие батареи и из какого материала лучше, мы не будем, а будем исходить из того, что они есть и разберемся, как повысить их эффективность без затрат или с минимальными вложениями:

Протирайте батареи от пыли : она сама по себе действует как теплоизолятор и снижает отдачу тепла в помещение.

: она сама по себе действует как теплоизолятор и снижает отдачу тепла в помещение. Максимально освободите пространство вокруг батарей и нагревательных приборов : источник тепла в помещении не должны закрывать ни мебель, ни шторы. Важно учесть, что шторы недостаточно просто заслонить за батарею — ткань следует подвязать над радиатором.

: источник тепла в помещении не должны закрывать ни мебель, ни шторы. Важно учесть, что шторы недостаточно просто заслонить за батарею — ткань следует подвязать над радиатором. Теплоотражающий экран/фон. Существенная часть тепла, отдаваемого батареей, уходит в стену за ней и не приносит пользы вам. Чтобы решить эту проблему, следует между батареей и стеной разместить отражатель тепла. Можно как приобрести относительно недорогие отражатели все в тех же строймаркетах, либо же сделать его самостоятельно из обычной фольги, окрашенной серебрянной краской фанеры или же из отражающего пенофола с фольгированной основой. Важное условие — отражатель не должен прикасаться к самой батарее.

Существенная часть тепла, отдаваемого батареей, уходит в стену за ней и не приносит пользы вам. Чтобы решить эту проблему, следует между батареей и стеной разместить отражатель тепла. Можно как приобрести относительно недорогие отражатели все в тех же строймаркетах, либо же сделать его самостоятельно из обычной фольги, окрашенной серебрянной краской фанеры или же из отражающего пенофола с фольгированной основой. Важное условие — отражатель не должен прикасаться к самой батарее. Если есть закрывающие радиатор декоративные заслонки, то они не должны упираться в пол. И чем больше отверстий в таком щитке, тем лучше.

Также есть несколько более трудоемких/дорогостоящих вариантов увеличения температуры в помещении с помощью батарей:

Цвет батареи. Крашенный в темный цвет радиатор отдает до 10% больше тепла, чем радиатор белого цвета. Эффективнее всего с отдачей тепла справляется темно-коричневый цвет.

Крашенный в темный цвет радиатор отдает до 10% больше тепла, чем радиатор белого цвета. Эффективнее всего с отдачей тепла справляется темно-коричневый цвет. Вынос радиатора из ниши , если таковые есть в наличии. В специальных нишах радиаторы работают на 10% менее эффективно от выступающих в комнату.

, если таковые есть в наличии. В специальных нишах радиаторы работают на 10% менее эффективно от выступающих в комнату. Лишняя краска. Многократно крашенные, в несколько слоев без удаления предыдущего, также сильно снижают теплоотдачу. Как и неравномерно нанесенная краска (засохшие сгустки краски или "закрашенная" пыль/мусор). Батарея с гладкой поверхностью имеют на примерно 10% большую теплоотдачу.

Утепление стен и пола

В Украине значительную часть жилого фонда до сих пор составляют советские или на их уровне "панельные" дома без комплексного внешнего утепления и без системы "теплых полов". И тут самый быстрореализуемый и наименее затратный вариант сохранения тепла через стены и пол, как бы банально и "устаревши" это ни звучало, — это ковры. Да, они собирают пыль и вообще "прошлый век" и "немодно", но ковры удерживают тепло, а значит справляются с поставленной в этой статье задачей.

Одежда "по сезону"

Если в квартире прохладно (в разумных пределах), лучше немного приодеться, чем включать дополнительные источники тепла. Надеть более теплые носки, штаны, более теплый халат/пижаму или комбинезон как минимум экономнее, чем "накручивать" и так не дешевые киловатты с помощью обогревателей или впустую жечь конфорки на газовой плите, высушивая или сжигая при этом кислород (из-за чего вскоре все равно придется проветривать помещение).

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