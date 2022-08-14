Як пережити зиму і не мерзнути: утеплюємо житло своїми руками і не дорого

Майже будь-яку квартиру чи будинок в Україні можна зробити теплішим без значних фінансових витрат

Зважаючи на розв’язану росією широкомасштабну війну проти України та проблеми з енергоносіями як на всеукраїнському рівні, так і регіональних — із загрозою зриву опалювального сезону в низці міст та областей країни, все більш актуальним стає питання про утеплення житла напередодні холодів.

Розуміючи, що фінансовий добробут більшості українців залишає бажати кращого, у цьому матеріалі вирішили зібрати кілька простих та недорогих способів, які допоможуть зберегти тепло в будинках чи квартирах.

Вікна

Однією з ключових зон тепловтрат у приміщеннях є вікна.

Природно, найефективнішим методом знизити тепловтрати є заміна старих вікон на сучасні двох або трикамерні склопакети, проте через дорожнечу такий крок зараз доступний не всім. Отже, є кілька кроків, які дозволять утеплити вікна:

Ліквідація щілин. Обробіть щілини силіконовим герметиком . Матеріал наноситься між віконною рамою і підвіконням або між рамою і склом. Також підійде монтажна піна – наноситься між рамою та стіною. Ще одне рішення: поставити прогумований ущільнювач, завдяки якому збережеться можливість вільно відкривати та закривати вікно.

Обробіть щілини . Матеріал наноситься між віконною рамою і підвіконням або між рамою і склом. Також підійде – наноситься між рамою та стіною. Ще одне рішення: поставити прогумований ущільнювач, завдяки якому збережеться можливість вільно відкривати та закривати вікно. Плівка на скло. При правильному процесі поклеювання теплозберігаючої плівки можна підвищити температуру в кімнаті на 2-3 градуси, проте є нюанс: важливо наклеїти плівку так, щоб вона повністю прилягала до поверхні вікна. При використанні такої плівки бульбашок і складок не повинно бути. Подібна плівка є у багатьох будівельних супермаркетах та недорога в ціні.

При правильному процесі поклеювання можна підвищити температуру в кімнаті на 2-3 градуси, проте є нюанс: важливо наклеїти плівку так, щоб вона повністю прилягала до поверхні вікна. При використанні такої плівки бульбашок і складок не повинно бути. Подібна плівка є у багатьох будівельних супермаркетах та недорога в ціні. Ще одним варіантом може бути пакувальна плівка (та сама з повітряними пухирцями, які багато хто так любить "лопати"). Її можна як приклеїти, так і прикріпити до скла за допомогою звичайної води: просто намочіть скло і рівномірно притисніть заздалегідь підігнаний за розміром шматок пакувальної плівки.

(та сама з повітряними пухирцями, які багато хто так любить "лопати"). Її можна як приклеїти, так і прикріпити до скла за допомогою звичайної води: просто намочіть скло і рівномірно притисніть заздалегідь підігнаний за розміром шматок пакувальної плівки. "Неробочі" вікна (такі, що не відкриваються) взагалі рекомендується повністю закривати поліетиленовою плівкою .

. Іншими способами знизити тепловтрати через вікна є такі кроки як своєчасне відкриття/закриття жалюзі/штор (коли сонце світить у вікно, потрібно тримати відкритими, і навпаки), а також щільне завішування вікна в похмурий/нічний час (слід закрити вікна щільними шторами або навіть старими ковдрами/іншими щільними тканинами відповідного розміру).

(коли сонце світить у вікно, потрібно тримати відкритими, і навпаки), а також (слід закрити вікна щільними шторами або навіть старими ковдрами/іншими щільними тканинами відповідного розміру). Правильне провітрювання — також важливий момент. За словами експертів з енергоефективності, тримання кватирки відкритою не провітрює, а остуджує приміщення. Коли є бажання дійсно провітрити кімнату, слід відкрити навстіж вікна на хвилин п’ять: за цей час повітря не встигне вистудити кімнату, але встигне оновитися.

Вхідні двері

Вхідні двері до приміщення є другим після вікон джерелом втрати тепла. Основна причина цього, як і у випадку із вікнами, — щілини.

Для мінімізації тепловтрат через двері слід відновити щільність примикання дверей до дверної коробки . Зробити це можна різними способами: залити великі щілини монтажною піною, використовувати ущільнювачі, що самоклеяться, прикріпити спеціальну рейку зі щіткою (кріпиться звичайними шурупами до лицьової частини дверей знизу). Самоклеючі ущільнювачі — більш дешевий варіант на один сезон, рейки — дещо дорожчі, але цілком доступні, але головне — зносостійкі і прослужать кілька років.

. Зробити це можна різними способами: залити великі щілини монтажною піною, використовувати ущільнювачі, що самоклеяться, прикріпити спеціальну рейку зі щіткою (кріпиться звичайними шурупами до лицьової частини дверей знизу). Самоклеючі ущільнювачі — більш дешевий варіант на один сезон, рейки — дещо дорожчі, але цілком доступні, але головне — зносостійкі і прослужать кілька років. Якщо дверей лиша одна і вона "холодна", то варто оббити її дермантином . У процесі дверне полотно покривається тонким утеплювачем, потім обтягується дерматином. Як утеплювач підійде поролон, ізолон, пінопласт і скловата.

. У процесі дверне полотно покривається тонким утеплювачем, потім обтягується дерматином. Як утеплювач підійде поролон, ізолон, пінопласт і скловата. Якщо є фінансова можливість або наявність "зайвих"/доступних дверей, встановіть подвійні двері : металева зовнішня — для захисту, а ось внутрішні якраз і виконують роль тепло-і звукоізолятора.

: металева зовнішня — для захисту, а ось внутрішні якраз і виконують роль тепло-і звукоізолятора. Жителям багатоквартирних будинків не варто забувати, що крім дверей у вашу квартиру, є також двері на сходовому майданчику (у кого вони залишилися). Варто набути звичку закривати їх, як і двері в під’їздах. Для ініціативних мешканців багатоквартирних будинків або керівників будинків також нагадування: утеплення вхідних дверей у під’їзд або встановлення двох дверей здатне підвищити температуру в приміщенні на 1-2 °С.

Батареї

Робочі батареї – ключове джерело тепла, особливо у квартирах висоток із центральним опаленням. Обговорювати в цьому матеріалі різні батареї і з якого матеріалу вони краще ми не будемо, а виходитимемо з того, що вони в принципі є, і розберемося, як підвищити їх ефективність без витрат або з мінімальними вкладеннями:

Протирайте батареї від пилу : він сам по собі діє як теплоізолятор і знижує віддачу тепла до приміщення.

: він сам по собі діє як теплоізолятор і знижує віддачу тепла до приміщення. Максимально звільніть простір навколо батарей та нагрівальних приладів : джерело тепла у приміщенні не повинні закривати ні меблі, ні штори. Важливо врахувати, що штори недостатньо просто затуляти за батарею – тканину слід підв’язати над радіатором.

: джерело тепла у приміщенні не повинні закривати ні меблі, ні штори. Важливо врахувати, що штори недостатньо просто затуляти за батарею – тканину слід підв’язати над радіатором. Тепловідбивний екран/фон. Значна частина тепла, що віддається батареєю, йде в стіну за нею і не приносить вам користі. Щоб вирішити цю проблему, слід між батареєю та стіною розмістити відбивач тепла. Можна придбати відносно недорогі відбивачі все в тих же будмаркетах, або ж зробити його самостійно зі звичайної фольги, пофарбованої срібною фарбою фанери або з пенофолу з фольгованою основою. Важлива умова — відбивач не повинен торкатися самої батареї.

Значна частина тепла, що віддається батареєю, йде в стіну за нею і не приносить вам користі. Щоб вирішити цю проблему, слід між батареєю та стіною розмістити відбивач тепла. Можна придбати відносно недорогі відбивачі все в тих же будмаркетах, або ж зробити його самостійно зі звичайної фольги, пофарбованої срібною фарбою фанери або з пенофолу з фольгованою основою. Важлива умова — відбивач не повинен торкатися самої батареї. Якщо є декоративні заслінки, що закривають радіатор, то вони не повинні впиратися в підлогу. І чим більше отворів у такому щитку, тим краще.

Також є кілька більш трудомістких/дорогих варіантів підвищення температури в приміщенні за допомогою батарей:

Колір батареї. Фарбований в чорний колір радіатор віддає до 10% більше тепла, ніж радіатор білого кольору. Найефективніше з віддачею тепла справляється темно-коричневий колір.

Фарбований в чорний колір радіатор віддає до 10% більше тепла, ніж радіатор білого кольору. Найефективніше з віддачею тепла справляється темно-коричневий колір. Винос радіатора з ніші , якщо така є в наявності. У спеціальних нішах радіатори працюють на 10% менш ефективно від тих, які виступають в кімнату.

, якщо така є в наявності. У спеціальних нішах радіатори працюють на 10% менш ефективно від тих, які виступають в кімнату. Зайва фарба. Багаторазово фарбовані, кілька шарів без видалення попереднього, батареї також сильно знижують тепловіддачу. Як і нерівномірно нанесена фарба (засохлі згустки фарби або "зафарбований" пил/сміття). Батарея з гладкою поверхнею має приблизно на 10% більшу тепловіддачу.

Утеплення стін та підлоги

В Україні значну частину житлового фонду досі становлять радянські або на їхньому рівні "панельні" будинки без комплексного зовнішнього утеплення та без системи "теплої підлоги". І тут найшвидший і найменш витратний варіант збереження тепла через стіни і підлогу, як би банально і "застаріло" це не звучало, — це килими. Так, вони збирають пил і взагалі "минулий вік" і "немодно", але килими утримують тепло, а значить справляються з поставленим у цій статті завданням.

Одяг "по сезону"

Якщо в квартирі прохолодно (в розумних межах), краще трохи одягнутись, ніж включати додаткові джерела тепла. Одягти тепліші шкарпетки, штани, тепліший халат/піжаму або комбінезон як мінімум економніше, ніж "накручувати" і так не дешеві кіловати за допомогою обігрівачів або марно палити конфорки на газовій плиті, висушуючи або спалюючи при цьому кисень (через що незабаром все одно доведеться провітрювати приміщення).

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