Мобилизация продолжается: можно ли призыв в армию заменить на альтернативную службу

Даже во время войны некоторые мужчины могут избежать боевой службы на фронте

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине некоторым категориям мужчин призывного возраста, от 18 до 60 лет, даже во время войны в стране могут предоставить возможность избежать службы в армии, а вместо этого пройти альтернативную службу не на фронте.

Как рассказал руководитель Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Бацюн, во время военного положения в стране на армейскую службу могут забрать всех мужчин до 60 лет. В то же время в стране действует достаточно большое количество религиозных общин, члены которых, согласно запретам, не могут прибегать к насилию. Именно эти граждане имеют право заменить исполнение воинского долга альтернативной (невоенной) службой.

Что это значит

Альтернативная невоенная служба это такой формат службы, когда взамен прохождения срочной военной службы гражданин может выполнять другие общественные задачи, не прибегая к насилию.

Такая служба может проходить на определенных предприятиях, в организациях или учреждениях, связанных с охраной населения и окружающей среды, строительством, патронажем или сельским хозяйством.

Следует отметить, что сроки невоенной службы больше в 1,5 раза, чем военной и этот стаж будет отнесен к страховому стажу гражданина, который ее отбыл.

Кого это касается

На альтернативную службу могут отправить военнообязанных мужчин, заявивших о невозможности проходить срочную военную службу, ведь она противоречит их религиозным убеждениям.

Подтвердить это необходимо документально (справкой от своей религиозной общины или других организаций, которыми запрещено использование оружия) или иным образом доказать реальность соответствующих убеждений, учитывая которые было принято такое решение.

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