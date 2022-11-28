Мобілізація триває: чи можна призов до війська замінити на альтернативну службу

Навіть під час війни деякі чоловіки можуть уникнути бойової служби на фронті

Під час загальної мобілізації та воєнного стану в Україні деяким категоріям чоловіків призовного віку, від 18 до 60 років, навіть під час війни в країні можуть надати можливість уникнути служби у армії, а замість того пройти альтернативну службу не на фронті.

Як розповів керівник Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн, під час дії воєнного стану в країні на армійську службу можуть забрати усіх чоловіків до 60 років. Водночас в країні діє досить велика кількість релігійних громад, члени яких, згідно з заборонами, не можуть вдаватися до насилля. Саме ці громадяни, мають право замінити виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою.

Що це означає

Альтернативна невійськова служба це такий формат служби, коли на заміну проходження строкової військової служби громадянин може виконувати інші суспільні завдання, не вдаючись до насильства.

Така служба може проходити на певних підприємствах, у організаціях або установах, що пов'язані з охороною населення та довкілля, будівництвом, патронажем або сільським господарством тощо.

Варто відзначити, що терміни невійськової служби є більшими у 1,5 раза, аніж військової і цей стаж буде зараховано до страхового стажу громадянина, який її відбув.

Кого це стосується

На альтернативну службу можуть відправити військовозобов'язаних чоловіків, які заявили про неможливість проходити строкову військову службу, адже вона суперечить їх релігійним переконанням.

Підтвердити це необхідно документально (довідкою від своєї релігійної громади або інших організацій, якими заборонено використання зброї) або довести іншим чином реальність відповідних переконань, враховуючи які було прийнято таке рішення.

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