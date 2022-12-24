Украинку включили в список женщин, которые меняют мир: вот как она останавливала фуры из ЕС на границе с Беларусью

"Телеграф" поговорил с Наталией Панченко, которая давно живет в Польше и является лидером организации "Евромайдан-Варшава"

Наталью Панченко, родившуюся и выросшую в полтавском селе, польский "глянец" ELLE признал женщиной, которая меняет мир. Она давно живет в Варшаве, но мысленно, говорит, никогда не уезжала из Украины.

"Телеграф" поговорил с Наталией о том, какой ценой ей и ее единомышленникам далась остановка автомобильного потока, идущего из ЕС в Россию, каким образом активистам удалось "достучаться" до канцлера Германии Олафа Шольца, почему проходящие под ее руководством уличные акции всегда креативны и действенны.

"Провела сотни разных акций, но это была единственная, за окончание которой мне предлагали миллионы евро"

Самая известная украинка, живущая в Варшаве, Наталья Панченко не следит за польской версией глянцевого журнала ELLE, зато редакция журнала целый год следила за ней. Поэтому включила ее — единственную украинку — в список 20 польских женщин, которые меняют мир.

— Появление моей фамилии в этом списке свидетельствует о том, что деятельность общественной организации "Евромайдан-Варшава", лидером которой я являюсь, замечают, — отвечает Наталья на мой вопрос, как она восприняла такое признание. — То есть не только нам кажется, что мы делаем что-то важное, но и людям, которые смотрят на это со стороны.

Это доказывает, что моя работа, работа более тысячи наших волонтеров и в целом гражданского общества не напрасна, она дает огромные результаты. На самом деле, каждый из нас может менять мир, иногда над этим не задумываясь.

Фото Натальи в журнале ELLE

Наталья Панченко — единственная украинка в списке 20 меняющих мир польских женщин в журнале ELLE

Впрочем, сама Наталья все просчитывает наперед, и если уж она что-нибудь задумает, ее не остановить. Чтобы достичь своей цели, подключает к помощи всех, кого можно, объясняя им конечную цель дела, за которое взялась. Так было с детства, которое она провела в селе Тарасовка бывшего Зеньковского района Полтавской области.

— Чтобы я чего-то не сделала из того, что наметила, такого не было, — говорит Наталья. — Отговаривать меня отступиться от идеи — бесполезная затея. Мне можно только подставить плечо.

Ее часто называют украинской Жанной Д’Арк. "Ее действия мирные, но сама она петарда" — так охарактеризовал Наталью Панченко польский ELLE в представлении.

Чтобы понять масштаб деятельности общественной организации "Евромайдан-Варшава", во главе которого уже девять лет стоит эта хрупкая женщина невысокого роста, но со стальным характером, достаточно сказать, что с начала большой войны она организовала и провела более полутысячи акций, направленных против военной политики россии, в поддержку Украины. Самые мощные из них – блокирование границы Польши и Беларуси с целью запрета торговли между ЕС и российской федерацией; акции, направленные на введение нефтяного эмбарго против россии; акции за экстракцию и освобождение защитников "Азовстали"; признание Европарламентом российской федерации страной – спонсором терроризма.

Акция по блокированию границы Польши и Беларуси

— Блокировка границы была самой тяжелой за всю мою жизнь, — говорит моя собеседница. — За долгие годы общественной активности я привыкла к всяческим угрозам в свой адрес, но такого безумного количества до сих пор не было. Мне писали, звонили, подъезжали под наш дом, запугивали, обещали убить меня, мужа, ребенка. Это были ребята спортивного телосложения, но кто они, неизвестно. Часть из них говорила на польском, часть на русском. Мне кажется, здесь было замешано несколько кругов интересов, и каждый со своей стороны пытался на меня давить. Потому что на переговоры с нами на границу подъезжали представители как белорусских и российских перевозчиков, так и представители польских транспортных компаний, которые десятилетиями сотрудничали с россиянами и хотели дальше это делать.

– Девятого апреля, когда закончилась блокада, ты не в силах была сдержать слез. Многие плакали вместе с тобой, глядя стрим. А с чего, собственно, все началось?

— Как известно, после начала полномасштабной войны международное сообщество начало усиливать санкционное давление против россии. Но, как выяснилось, это не совсем работало. Стране-агрессору закрыли небо, но не закрыли перед ней наземные границы. Запрещенные к ввозу товары все равно продолжали поступать из Европы, подпитывая ее работающую на войну экономику. И мы решили остановить их движение. 12 марта вместе с друзьями на нескольких автомобилях отправились из Варшавы в пограничный пункт Кукурыки недалеко от Бреста. В разговоре с водителями выяснили, что они везут не только продукты питания и товары легкой промышленности, но и металлургические изделия, медикаменты… Мы спонтанно начали мирный протест. Я позвонила мужу, который оставался дома с маленькой дочкой, и сказала, чтобы домой меня не ждал, потому что остаюсь блокировать границу.

С каждым часом пробка удлинялась, а недовольство водителей фур и владельцев транспортных компаний росло. Доходило до стычек.

– Там происходили страшные вещи, – продолжает Наталья. — Нас забросали светошумовыми гранатами, нас били. Одного из ехавших на блокаду волонтеров водители фур и перевозчики встретили по дороге и в кабину напустили слезоточивый газ. Двух других избили, вытащили из машины. Один автомобиль опрокинули в кювет. Другим прокалывали колеса, наносили повреждения. Нам, организаторам акции, приходилось постоянно менять автомобили и маршруты. На нас шли с битами и дубинками, а мы стояли посреди поля беззащитные. На месте постоянно работала полиция нескольких регионов, потому что полиция того региона, где мы находились, не могла справиться.

Так мы продержались четыре дня, пока очередь из грузовиков не растянулась на полсотни километров, вышла на автомагистраль международного значения и начала препятствовать движению. Полиция и власти предлагали нам пропускать по пять фур в час, но ни на какие компромиссы мы не соглашались. И все же были вынуждены прекратить акцию, поскольку она была спонтанной. Но как только получили официальное разрешение на полное перекрытие проезжей части, снова возобновили блокировку.

– Родные пытались на тебя повлиять?

— Конечно всем было страшно, мне тоже. В то время к нам как раз приехали мои родители, и они видели телевизионные включения о нашей акции. А по телевизору показывали, как нас забрасывают светошумовыми гранатами, а мы под дождем, посреди поля, и до нас нельзя дозвониться… Муж очень волновался за меня, особенно когда начались угрозы, несколько раз отпрашивался с работы, чтобы быть рядом со мной на акции. Таким образом поддерживал меня и сам себя успокаивал. Ведь когда ты находишься на месте происшествия и имеешь полное представление о ситуации, действительно спокойнее. Когда нас шли с битами и дубинками, просил: "Поехали домой, нас дома ребенок ждет". А я отвечала, что никуда не уеду, пока фуры не перестанут езхать. Его неоднократно в письменном виде предупреждали: "Мы вас найдем, голову свернем, убьем". Советовали, чтобы он меня "успокоил", иначе они нас обоих "успокоят".

Подобные угрозы я систематически получаю с 2013 года. И в свое время достаточно долго работала с психологами, после чего поняла: тот, кто угрожает убийством, вряд ли будет кого-то убивать. Тот, кто хочет это действительно это сделать, не будет заявлять о своих намерениях в фейсбуке или инстаграме. Просто методом шантажа люди пытались добиться проигрыша нашей команды. Мне нужна была победа моей идеи.

Наталья Панченко на польско-белорусской границе

– А те, кто стоял за тобой, не испугались?

— Угрозы — привычные вещи, которые сопровождали и будут сопровождать нашу общественную деятельность. И чем важнее дело, тем больше угроз получаем. Это просто нужно понимать, тогда все можно рационально объяснить и убедить других людей, стоящих рядом со мной, что мы на правильном пути.

Наверное, у многих пикетчиков было желание сесть в машину и уехать и больше никогда не возвращаться. Там, где мы стояли, не было никаких условий. Разве что заказанные биотуалеты и полевая кухня, где можно было съесть какой-нибудь суп, бутерброды, выпить горячего чаю. К тому же когда мы начинали блокаду, держался мороз -11 градусов. Потом пошли дожди. Мы жгли костер, чтобы хоть как-то согреться. Люди стали болеть. Пили противопростудные препараты, но стояли. Народу собиралось все больше и больше. Сначала я приглашала желающих поддержать нас через соцсети, затем участники пикета сами стали приглашать своих друзей и знакомых. Начали подъезжать украинцы, которые жили неподалеку от границы, потом поляки, а под конец уже литовцы, даже немцы. Кто собственными машинами, кто пользовался заказанными автобусами, кто-то добирался общественным транспортом. Был, например, активист Стив из Германии, простоявший вместе с нами всю блокаду. Он просто взял спальник, сел на поезд и приехал.

Это невероятные люди, которые бросали все, понимая, почему важно стоять с нами и прекратить эту торговлю на крови. Мне не приходилось им что-то объяснять, в чем-то их убеждать. К счастью, все все понимали и были настолько зажжены идеей, что их ничего не могло испугать. Именно благодаря этому нам и удалось выстоять.

Я за свою жизнь совершила сотни разных акций, но это была единственная, за окончание которой мне предлагали миллионы евро. И в конце которой одновременно обещали меня убить. Убить, собственно, часто обещали, а вот деньги предлагали впервые.

Наталья Панченко организовала сотни акций в поддержку Украины

– Как это было?

— Когда были использованы все виды влияния и переговоров, ко мне подошли представители транспортных перевозчиков (по крайней мере они так представились) и сказали: "Назови номер своего счета, и чтобы завтра тебя здесь не было". И назвали крупную сумму в евро.

Один из владельцев этих фирм в разговоре сказал, что менее чем за месяц, пока мы держали кордон, его фирма понесла убытков на миллионы. Только одна фирма! А там сотни фирм стояли в очереди. И там были миллиардные убытки.

"Мы оставили Шольцу ботиночки шестилетней девочки, погибшей в Мариуполе"

— Но активисты потратили почти месяц на то, чтобы Европарламент, наконец, ввел санкции…

— Поскольку мы живем в правовом мире, единственным способом остановить торговлю товарами было запретить ее на законодательном уровне. Сразу на наш протест отреагировал спикер польского Сейма, затем премьер-министр Польши, затем премьеры балтийских стран, представители Европарламента. Но нам было мало осуждения на словах. Мы говорили, что будем держать кордон, пока не добьемся официального запрета движения транспорта из ЕС в Россию. Параллельно писали письма, петиции, встречались с политиками лично и ясно проговаривали свои требования.

Франция и Германия не были готовы принять такое решение, поэтому мы дважды ездили в Германию и блокировали немецко-польскую границу. Сначала поехали в Бундесканцлерамт, где передали Олафу Шольцу письмо и туфельки убитой в Мариуполе шестилетней девочки. К сожалению, не получили ответа, поэтому, чтобы канцлер Германии нас услышал, перекрыли польско-германскую границу и трассу международного сообщения. Дорога из Берлина к востоку была заблокирована четыре часа. К нам съехались все немецкие СМИ. И тогда нас услышала вся Германия!

Активисты в Берлине

- Санкции действуют? Фуры уже не возят стратегически важные грузы?

— Своим протестом мы разрушили целую отрасль российской экономики. Она не получает многое, что используется в легкой и тяжелой промышленности, запрещены к ввозу такие стратегические товары, как древесина, металл, пластик и многое другое, на чем государство зарабатывало деньги. Это огромное облегчение для Украины.

К сожалению, есть информация о контрабанде и обходе санкций. Например, перевозчики вписывают в декларации не тот товар, который на самом деле перевозят, или какие-то товары переправляют через третьи страны. Но это нарушение законодательства, над которым должны работать правоохранительные органы: проводить расследование, собирать доказательства, чтобы виновные понесли наказание. Кстати, Европарламент разрешил перевозить в россию почту, некоторые продукты питания и медикаменты. Это объясняется тем, что согласно международному гуманитарному праву никого нельзя лишать этих вещей. Хотя, по-моему, в отношении террористических стран должно применяться более жесткое право.

Поэтому сейчас мы работаем над требованием к международным институтам и организациям, чтобы они относились к россии именно как к стране-террористу. Чтобы это признание было не только на бумаге, а чтобы вводились новые пакеты санкций и чтобы это государство трактовали в мире как террористическое.

В июне за организацию акции по блокированию транспортных потоков в страну-агрессора и организацию других акций в поддержку Украины в Европе польский еженедельник "Wprost" вручил Наталье статуэтку SheO Awards в номинации "Активистка года". Эту награду получают люди, которые меняют мир и вдохновляют других.

Вытащить Орбана из задницы бункерного деда

Уличные акции, организуемые Наталией Панченко, отличаются креативностью и приобретают широкую международную огласку. Одна из последних была направлена против премьера Венгрии. Ее идею – вытащить Орбана из задницы путина – подкинули чешские активисты.

Идею акции об Орбане и Путине Наталье подкинули чешские активисты

— Орбан больше вредит Украине на международном уровне, поэтому мы уделяем борьбе с ним особое внимание, — объясняет Наталья. — В этом отношении тесно сотрудничаем с венгерскими активистами.

Чтобы показать настоящую — жалкую — суть "второй армии мира", ОО "Евромайдан-Варшава" призвала поляков приносить под посольство рф вещи, которые российские солдаты добывают как трофеи в домах мирных украинцев. Собственно, идея акции принадлежала поляку Войтеху Станиславскому и ее при поддержке Натальи реализовали сотни его соотечественников.

— Мы даже не надеялись, что акция приобретет такие колоссальные масштабы, — улыбается лидер Евромайдана. — Под посольство свозили старые унитазы, холодильники, мясорубки, микроволновки, женские кружевные трусы, собачьи будки… Эта гора хлама пролежала там довольно долго, потому что коммунальные службы не захотели его убирать, а посольство россии не знало, как это убрать. Все, кто проходил мимо, только смеялись.

Вот чего не планировали активисты Евромайдана, так это обливать посла российской федерации искусственной кровью во время возложения цветов к мемориалу на кладбище советских солдат. Как объясняет Наталья, это получилось спонтанно, но очень мотивированно. Активисты начали обливаться искусственной кровью и ложиться на мостовую, по которой должен был пройти сергей андреев. По сути, он должен был идти по "трупам". Увидев такое препятствие, посол сказал: "Опять постановка, как в Буче". Дальше события развивались не по сценарию…

Посла рф в Польше облили кровью 9 мая

Одновременные уличные акции украинской диаспоры на разных континентах дают понимание политикам, что нам нужно для Победы

Что стоит за успехом подобных мер?

– Уличные акции – это вершина айсберга, – рассказывает Наталья. — Большая часть работы остается "за кадром", а именно: написание писем, петиций, официальных обращений в парламенты европейских стран, встречи с политиками, имеющими соответствующие полномочия и т. д. Когда представили требования, объяснили, почему это важно, тогда начинаем общественное давление через публикации в СМИ, через лидеров мнений, транслирующих правильные месседжи в публичную плоскость. Словом, каждое направление разрабатываем достаточно фундаментально.

Периодически делаем стратегические сессии, на которых определяем основные направления работы, затем выбираем самые приоритетные — те, которые будут иметь наибольшее влияние при победе. Согласитесь, ослабление экономики россии на миллиарды евро будет иметь гораздо больший эффект, чем закупка генераторов.

Всегда очень четко следим за тем, что говорят президент и министр иностранных дел Украины в своих выступлениях, и стараемся своей деятельностью усиливать их посылы. Это очень важно, чтобы мир видел от нас одинаковые запросы и миру было понятно, чем именно он может помочь нашей стране. У нас тесные отношения с украинскими диаспорами на всех континентах и мы все одновременно выходим на глобальные акции с одинаковыми лозунгами. Тогда идет мощное давление на правительства многих стран, и это имеет планетарный резонанс.

К борьбе за нефтяное эмбарго, скажем, подключили множество организаций и движений, занимающихся экологией.

Активисты единым фронтом выступили против поставок российских энергоносителей в Европу

Так что в том, что россия будет исключена из мирового экономического сотрудничества, что никто не будет подписывать с ней никаких международных соглашений, не будет приглашать на переговоры, ее дипломатов не будут признавать, что она будет изолирована от мира, есть и наш вклад.

– У вас большая команда?

— Основной костяк — тридцать человек. Еще 130 – это ближайшие, самые активные волонтеры. Более 1000 помогают нам время от времени.

Сотня генераторов для больниц Украины по себестоимости

Наталья Панченко "активничает" в пользу Украины еще с 2013 года, с того дня, когда власти направили против протестующих на киевском Майдане брандспойты с ледяной водой. Девушка практически сразу уволилась из международной фирмы, где работала менеджером по продажам, и возглавила варшавский Евромайдан. Под ее руководством украинцы и поляки оперативно наладили поставки в Киев теплых вещей, медикаментов, касок…

— Каски были пластмассовые, для строителей, потому что тогда никто и подумать не мог, что людям на Майдане нужно будет защищаться от пуль, — уточняет Наталья. — Потом началась война, и мы отправляли добровольцам и воинам АТО уже кевларовые каски, бронежилеты с высокой степенью защиты и многие другие нужные вещи на фронте. За восемь лет деятельности приобрели опыт, наработали много связей, благодаря чему уже 24 февраля прямо с организованной нами акции протеста в Варшаве, на которую мы попросили людей приносить необходимые вещи, в Украину выехала первая машина с гуманитарной помощью.

Акция в центре Варшавы

В нем были преимущественно медикаменты, которыми лечат раненых, по списку Министерства здравоохранения Украины. Все, что можно было купить в аптеках, украинцы в Варшаве выгребли еще в первые дни. Кроме того, было объявлен сбор средств на приобретение амуниции для теробороновцев, тактических аптечек и т. д. Напрямую работали с находившимися на фронте людьми, выполняли их запросы.

Через посредников не работаем, всегда передаем гуманитарную помощь из рук в руки конечному потребителю. Это наш принцип. Сотрудничаем с Министерством здравоохранения в вопросе поставки генераторов в больничные учреждения. Нам в министерстве говорят, генератор какой мощности нужен в той или иной больнице, и мы самостоятельно отвозим товар.

В общей сложности с начала полномасштабной войны мы передали товаров в Украину как военного, так и гражданского назначения, на сумму более 160 миллионов гривен.

Первая партия генераторов в скором времени прибудет в Украину

— Кстати, что с ценами на генераторы в Польше? Можно их найти?

— Сейчас тяжело, это товар на вес золота, поэтому каждый продавец накручивает цену, которую хочет. Но у нас есть опыт, мы знаем, где их взять, знаем условия, потому нам легче. Выгоднее всего брать товар у производителей, и мы всегда стараемся так делать. Однако здесь есть огромное препятствие, которое многие не могут преодолеть: это количество товара. Производители генераторов работают от 50-100 штук в зависимости от мощности. Чтобы их заказать, нужны сумасшедшие деньги, и не все маленькие организации или фонды, органы местного самоуправления у них есть. Да и количество такое далеко не всем нужно. Поэтому вынуждены обращаться к посредникам, у которых цена гораздо выше. Мы очень долго собирали средства, чтобы заказать большую партию генераторов, но заказ уже выполнен, скоро теплогенераторы поедут в Украину.

Пусть путин живет много лет и знает, что он проиграл украинцам

— Наталья, недавно ты попросила своих фейсбучных друзей присоединиться к сбору средств на покупку скутера для киевлянина Андрея Хомяка, потерявшего на войне обе ноги. Знаю, на этот призыв, как всегда, откликнулось много пользователей соцсетей и сбор успешно завершен, потому что люди тебе верят. Ты все время кому-то помогаешь… На кого падает твой выбор?

– Андрея лично не знаю. Просто увидела у знакомой этот пост, это ее знакомый, и решила его распространить, чтобы помочь человеку. Ведь у меня в друзьях много тех, кто помогает другим. В общем, мой приват ежедневно забит – что на фейсбуке, что на инстаграме. Все просят помочь, что-то распространить. Но я никогда не распространяю информацию о сборах для незнакомых мне людей. Так как знаю, что на этом наживаются мошенники. Или кто-то не то купил, не довез, не отчитался. Поэтому объявляю только о собрании нашего фонда или помогаю тем, кого знаю лично или могу через кого-то проверить. Для меня репутация, которую я нарабатывала фактически всю жизнь, очень дорога, и достаточно будет распространить 1-2 непроверенных сбора, чтобы люди перестали мне доверять. А моя многолетняя деятельность основывается на доверии, и это самое ценное в том, что я делаю.

— А что бы ты попросила для себя?

– Для себя лично ничего. Прошу для организации "Евромайдан-Варшава". К сожалению, у нас до сих пор нет собственного офиса, где можно проводить встречи, инвенты и просто держать наш драгоценный инвентарь. Нам постоянно нужны средства, чтобы мы могли организовывать акции, информационные и адвокатские кампании. Словом, делать все для того, чтобы мир не переставал говорить о войне и помогал Украине как можно быстрее одержать Победу. Поддержать деятельность организации можно по ссылке.

Одна из акций "Евромайдана-Варшава"

– И последнее. Теперь, когда россия при вашем содействии официально названа страной — спонсором терроризма, теоретически ее лидера могут уничтожить… У тебя нет предчувствия, что это скоро произойдет?

— Мне кажется, сегодня нет в мире людей, которые реализовали бы эту идею. Как по мне, пусть путин живет еще много лет и знает, что он проиграл украинцам.

Фото со страницы Натальи Панченко в фейсбуке